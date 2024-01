Conform autorităților ucrainene, peste 500 de localuri ale companiei continuă să opereze în Rusia, plătind sute de mii de dolari în taxe, transmite agenția turcă de știri Anadolu.

"Subway își promovează în mod activ acțiunile prin rețele sociale rusești aflate sub sancțiuni și livrează mâncare prin serviciile Yandex, care cooperează cu statul și instituțiile de forță ale agresorului", au transmis autoritățile ucrainene.

The Ukrainian government has added the American chain Subway to the list of "international war sponsors"



The reason for this decision was the operation of 550 restaurants owned by Subway in Russia. pic.twitter.com/Iu6FuBo54R— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2024