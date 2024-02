Astfel, acesta a publicat pe rețeaua X o hartă din secolul XIII a imperiului mongol, când, așa cum arată și imaginile, cea mai mare parte a actualei rusii era sub stăpânirea armatelor lui Genghis Khan, iar ulterior ale lui Ugudai (Ögödei), fiul acestuia.

Astfel, în secolul al XIII-lea, întinderea acestui imperiu era pur și simplu copleșitoare, pornind, în zona de est, chiar de la Marea Japoniei (Marea de Est) până în Europa de Est, în nord atingând chiar părți din zona Arctică, iar în sud subcontinentul indian.

Spre sfârșitul secolului XIII, prin urmare, când întinderea sa a fost cea mai mare, imperiul mongol avea o suprafață de 23,500,000 km². Prin comparație, întregul continent african are 30.370.000 km².

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK