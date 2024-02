Noul fast-food, deschis recent, se numește Play Braam și dorește să creeze un liant între brandul KFC și tinerii din Africa de Sud, în contextul în care compania împlinește 53 de ani pe piața din această țară, informează news24.

De asemenea, sursa citată remarcă faptul că în cadrul Play Braam nu se folosesc bani cash, iar media de vârstă a celor 25 de angajați este de 23 de ani, tocmai pentru a arăta faptul că se adresează în mod special tinerilor.

General Managerul KFC Africa de Sud a arătat de asemenea că, în cazul în care va avea succes, locația de test ar putea fi replicată și în orașe precum Cape Town sau Durban.

KFC introduces #KFCPlayBraam, a groundbreaking concept store blending food, fashion & VR gaming. A youthful sanctuary in Braamfontein, it's a modern twist to the beloved brand on its 53rd anniversary in SA, offering a unique menu, trendy apparel, and... https://t.co/WKZDyKrTYD