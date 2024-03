VIDEO | Pod important din SUA, doborât de un vapor. Mașini și oameni au ajuns în apa răului

Postul de televiziune Fox Baltimore a informat că podul a căzut în râul Patapsco.

''Toate benzile, în ambele sensuri de mers, sunt închise din cauza unui incident pe podul I-695. Traficul este deviat'', a anunțat Autoritatea pentru transporturi din statul Maryland.

Poliţia a declarat că a fost notificată despre incident la ora locală 01:35 (05:35 GMT).

Înregistrări video postate pe social media arată o mare parte a podului căzând în apă.

Nava a lovit unul dintre pilonii de susținere ai podului, iar mai multe vehicule au ajuns în apa râului Patapsco, autoritățile procedând imediat la recuperarea victimelor.

Deocamdată nu există informaţii privind eventuale victime, autoritățile afirmând că era prea devreme pentru a se face un bilanț.

A container ship has struck the Key Bridge in Baltimore. Part of the bridge has collapsed. Multiple fire and police boats are on the way. pic.twitter.com/D6o04271k7