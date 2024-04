Musk le mărește salariile angajaților de la Tesla, de teamă să nu-i fure creatorul ChatGPT

Elon Musk a scris pe contul său de X că vor fi majorate remunerațiile angajaților pentru progresele înregistrate de echipa de ingineri AI, apoi a explicat că OpenAI le dă „târcoale” acestora, după ce un angajat a fost aproape de a pleca din Tesla pentru a se alătura echipei care a creat ChatGPT.

„Au recrutat agresiv ingineri din Tesla cu oferte masive și, din păcate, au avut succes în câteva cazuri”, a spus Musk despre eforturile de angajare ale OpenAI într-o postare platforma X.

Musk a făcut aceste remarci ca răspuns la articolul publicat de The Information, potrivit căruia, Ethan Knight, un inginer din cadrul Tesla, a plecat din cadrul companiei, dar ca să se mute într-o altă companie a lui Musk, xAI, care se vrea un competitor al OpenAI. Elon Musk i-a oferit chiar un post pe care nu consideră neapărat că l-ar fi meritat în noua companie, doar ca să nu-l piardă în favoarea Open AI.

Ethan was going to join OpenAI, so it was either xAI or them.



They have been aggressively recruiting Tesla engineers with massive compensation offers and have unfortunately been successful in a few cases.— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2024