În total, sâmbătă, "71 de incendii în regiuni agricole şi forestiere din toată ţara au izbucnit în douăsprezece ore, între orele 03:00 GMT şi 15:00", a precizat Ministerul Crizei Climatice şi Protecţiei Civile.

Majoritatea acestor incendii au fost aduse sub control, în special în centrul ţării, cu excepţia celui din Lasithi, pe insula Creta (sud) care a continuat duminică, dar "fără să existe un front activ", conform pompierilor.

Trei persoane au fost rănite uşor în acest incendiu, au precizat pompierii.

In Greece, there is a #climate war going on.



This is the Pierian Mountains on fire. It hasn't snowed/rained all winter, and the Greeks had the warmest winter on record. Next time you come to #Greece for the sun and the sea, remember there is a #ClimateCrisis raging.#antireport pic.twitter.com/YTlyCdHl82