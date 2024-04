Atac armat la un centru comercial din Australia: mai multe persoane au fost rănite

UPDATE: Cinci persoane au fost ucise, în timp ce alte opt sunt spitalizate, între care şi un copil, au anunţat poliţia şi serviciile de urgenţă. Poliţia a precizat că atacatorul a acţionat singur şi că până în prezent nu i-a stabilit identitatea. De asemenea, poliţia a precizat că nimic la locul atacului nu indică motivaţia agresiunii cu cuţitul, dar precizează că nu exclude o pistă "teroristă".

O operaţiune a poliţiei este în curs la un mall aglomerat din apropiere de plaja Bondi după un atac cu armă albă de sâmbătă după-amiază, notează Agerpres.ro.



Doi martori au declarat pentru Reuters că au auzit împuşcături. Unul dintre martori a spus că a văzut o femeie care zăcea la pământ înainte de a fugi să se adăpostească într-un magazin de bijuterii.

Reuters: Reports of a stabbing attack in the Westfield Bondi area of Sydney, Australia, and security forces are deployed in the area.



Australian media: Hundreds were evacuated from a shopping center in Sydney after the accident.#Australlia pic.twitter.com/EfVdHPRMDW