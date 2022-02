FOTO | Un autocamion în valoare de 150.000 lei, furat din Belgia, a fost găsit în România

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autocamion, care figurează în bazele de date ca fiind semnalat furat din Belgia.

În ziua de 13 februarie a.c., în jurul orei 01.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a intra în ţară, un bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 53 de ani, care conducea un ansamblu rutier format dintr-un autocamion şi o remorcă, ambele înmatriculate în R. Moldova.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a vehiculelor, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autocamionul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia la data de 14 octombrie 2021.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu are calitatea de proprietar, el fiind doar angajat al firmei de transport care are în proprietate vehiculul și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este semnalat furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autocamionul, în valoare de 150.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

