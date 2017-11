Pe piata restaurantelor este in continuare loc pentru noi localuri, cu noi concepte, in conditiile in care multi romani abia acum descopera iesitul in oras pentru a lua masa, sustine specialistul in marketing de la compania Stadio Hospitality Concepts, din care face parte Nor Sky Casual Resturant.

"Eu cred in continuare ca sunt multi, multi oameni care abia acum descopera iesitul in oras. Adica mai exista piata. Romanii se uita in continuare la pret, suntem o tara destul de saraca", spune Constantin Baches.

"Tinerii vor experiente. Vine o generatie de italieni. O sa isi cheltuiasca toti banii pe experiente, nu isi vor dori case pe pamant, nici macar masina nu-si doresc. O vor imparti. Ideea “sa vada oamenii” s-a dus. Gata, la revedere cu mentalitatea asta", sustine specialistul in marketing, care face aluzie la cultura italienilor care prefera sa cheltuiasca bani pe experiente si iau mai des masa in oras decat romanii.

Totodata, Baches subliniaza ca piata restaurantelor va creste in continuare, in special pe segmentul clientilor cu venituri de 4.000-6.000 lei, si ca clientii din Bucuresti s-au obisnuit cu localurile in care meniurile contin cateva preparate.

Insa, in acelasi timp, piata este competitiva din cauza ca se bate pe aceiasi angajati. "Cred ca suferim foarte mult in lumea HoReCa pentru ca nu avem o cultura pentru meserii, o mandrie pentru meserii. Tu esti mandru doar daca ai facultate. Daca ai meserie nu poti sa fii mandru. Daca esti un ospatar sau un bucatar foarte bun poti sa ai si 2.000 euro pe luna", spune specialistul in marketing pentru restaurantul Nor.

Nor Sky Casual Restaurant, cu 200 de locuri, a fost deschis in mai 2017 si se remarca pe piata prin prisma faptului ca se afla la etajul 36 al cladirii de birouri Sky Tower, cea mai inalta constructie din Romania, de 137 de metri inaltime. Localul face parte din firma Stadio Hospitality Concepts (SHC), care detine si localurile Stadio si Social 1 din Bucuresti.