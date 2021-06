Top 5 cărți recomandate de Bill Gates. Lista de lecturi a miliardarului pentru vara lui 2021

Vara s-a instalat oficial, deci a venit vremea și pentru mult-așteptata lista anuală de cărți a lui Bill Gates. Lista anuală de lectură de vară a lui Bill Gates are și o temă pentru 2021: „relația complicată dintre umanitate și natură”, scrie el într-o postare de blog în care anunță lista de cărți.

„Oricare ar fi motivul, majoritatea cărților de pe lista mea de lectură de vară din acest an se referă la ce se întâmplă atunci când oamenii intră în conflict cu lumea din jurul lor”, a mai scris Bill Gates.

Iată cele cinci cărți pe care le recomandă Gates pentru lectura de vară.

1. „Under a White Sky: The Nature of the Future” („Sub un cer alb: Natura viitorului”), de Elizabeth Kolbert

Autoarea Elizabeth Kolbert este scriitorul câștigător al Premiului Pulitzer. Aceasta este a treia ei carte după Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change și The Sixth Extinction. Cu această carte, Kolbert analizează dacă inovațiile umane pot fi salvarea planetei pe care tot oamenii au deteriorat-o.

Kolbert analizează probleme precum salvarea recifelor de corali, editarea genelor și geoinginerie (una dintre metodele prin care ar putea fi contracarată încălzirea globală) care implică modificări temporare ale atmosferei sau oceanelor pentru a controla temperatura pământului.

Citeste si: Bill Gates face cartofi pentru McDonald`s

„Mă bucur că scriitori deștepți precum Elizabeth ne amintesc de riscurile încercării de a interveni în natură. Dar mi-aș dori să fi explorat și dacă merită asumate riscurile sau care ar putea fi alternativele ”, scrie Gates în recenzia sa despre carte.

Citește și: Top 3 cărți de business recomandate de Bill Gates, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg

2. „A promise Land” (Pământul Făgăduinței), de Barack Obama

Bill Gates îl adminră pe președinte Barack Obama pentru îndemânarea sa cu care a scris memoriile sale, dar și pentru faptul că și-a expus vulnerabilitățile.

„Trebuie să fii o persoană destul de conștientă de sine pentru a scrie o autobiografie sinceră - lucru pentru care politicienii nu sunt tocmai cunoscuți. Din fericire, președintele Obama nu este ca majoritatea politicienilor. `Pământul Făgăduinței` este o carte revigorantă și sinceră. Nu încearcă să se vândă sau să susțină că nu a făcut greșeli. Este o lectură grozavă, indiferent de politica dvs. ”, scrie Gates în recenzia sa.

Citeste si: Cum să devii un lider mai bun în firma ta

Volumul trece prin viața lui Obama și include și operațiunea din 2011 în care a fost ucis Osama bin Laden. Un al doilea volum urmează să apară.

3. „Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric”, de Thomas Gryta și Ted Mann

Volumul aduce în prim-plan căderea din grație a General Electric (GE), așa cum au scris reporterii de pe Wall Street Journal Thomas Gryta și Ted Mann.

„Unul dintre cele mai mari puncte forte ale GE a fost, de fapt, unul dintre cele mai mari puncte slabe ale sale. Timp de mulți ani, investitorii au iubit acțiunile GE, deoarece echipa de conducere GE și-a făcut mereu bine numărul. Adică firma a produs câștiguri pe acțiune cel puțin la fel de mare pe cât au prezis analiștii de pe Wall Street”, scrie Gates, potrivit CNBC.

4. „The Overstory”, de Richard Powers

„Overstory”, care a câștigat Premiul Pulitzer 2019 în ficțiune, fiind o odă adusă copacilor, prin intermediul a nouă povești ale unor personaje cu vieți sunt într-un fel sau altul afectate de acești arbori.

Citeste si: Cinci carti recomandate de Bill Gates pentru vacanta de vara

„Cartea m-a făcut să vreau să aflu mai multe despre copaci. Nu aveți nevoie de cunoștințe speciale pentru a urmări povestea, pe mine unul m-a făcut foarte curios în legătură cu acest subiect. Există o anumită eleganță a modului în care arborii se încadrează în ecosistemele lor. Este uimitor că trăiesc atât de mult timp - cel mai bătrân copac din lume are peste 4.800 de ani!”, scrie Gates în recenzia sa.

5. „An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives”, de Matt Richtel

Scrisă de jurnalistul de la New York Times, câștigător al Premiului Pulitzer, Matt Richtel, „An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives”, este o carte despre sistemul imunitar uman. A fost scrisă și publicată înainte de pandemia de coronavirus, dar oferă un context bun pentru înțelegerea acesteia, spune Gates.

Richtel aduce în prim-plan povestea sistemului imunitar prin „viețile a patru persoane reale ale căror provocări de sănătate ilustrează caracteristicile și erorile sistemului imunitar”, scrie Bill Gates, în recenzia sa.

Sursa foto: Facebook / Bill Gates

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: