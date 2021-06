Review restaurant George Butunoiu: Secretul restaurantului Sardin

Apreciez cel puțin la fel de mult un restaurant la care mănânc din ce în ce mai bine de la o vizită la alta, pe cât apreciez un restaurant de top de la început, cu bucătărie fină și sofisticată, la care știu că de fiecare dată voi avea o cină memorabilă. Fiindcă nu sunt multe restaurante și mulți chefs care găsesc și soluția și determinarea, dar și resursele de business ca să evolueze constant. Cei mai mulți, din păcate și din calcule greșite, încep mai de sus decât le permit resursele și apoi costurile subevaluate îi obligă să scadă calitatea.

Nu reiau descrierea amenajării și a ambianței de la Sardin, am scris despre ei în celelalte articole și nu am văzut vreo schimbare de decor, ceea ce e mai degrabă de bine, fiindcă nu văd vreun motiv să o facă pentru moment, mai ales că restaurantul e destul de nou și a fost proiectat foarte bine încă de la început. Acum era deja cald când am ajuns la ei, așa că am văzut și terasa, destul de bine amenajată, cu mesele bine spațiate și, mai ales, cu un perete verde din arbuști decorativi, destul de bine făcut și compact. Dacă ar fi avut și niște flori colorate pe terasă, ar fi avut o notă și mai mare la ambianță.

Din câte am putut observa și deduce, Chef Dani Prodan are libertate de mișcare mai mare decât majoritatea colegilor lui de breaslă, își permite să încerce mai multe mâncăruri, să schimbe meniul mai des, și, mai ales, să testeze mai mulți furnizori de produse și ingrediente, cei mai mulți din Italia, pește din Grecia, legume și multe altele din România și de pe unde mai găsește el în căutările sale zilnice. Se și vede în farfurie cu ochiul, și se simte cu limba și cu nasul că sunt produse proaspete și de calitate acolo.

Citeste si: Review restaurant George Butunoiu:Teoria pieptului de rață la...

Am avut o cină lungă la Sardin. Ne-a dat la început Carpaccio de roșii. Neașteptat de bune. Ne-a spus că sunt din Piața Obor, și se vede treaba că a cumpărat multe, de vreme ce a reușit să ia din fiecare doar câte o feliuță sau două, ca să se potrivească toate cu exact aceeași dimensiune pe farfurie. A adăugat măsline uscate din Sicilia, pesto de busuioc, brânză Pecorino, muguri de pin și reducție de oțet balsamic. Noi am băgat mâna în foc că a presărat și zahăr pe deasupra, dar Dani a jurat că nu, că e doar de la oțetul de Modena. Salata de cartofi cu caracatiță, cu dressing lemonette și pesto de busuioc foarte bună, de asemenea, cu cartofii foarte bine făcuți și moi și roșiile uscate excelente. Doar salata aceea nu aș fi pus-o pe aceeași farfurie. Văd că aproape toți fac așa în București, chiar și în restaurantele mari, și nu prea înțeleg de ce, pentru că le strică tot aranjamentul farfuriei...

Apoi a continuat cu midii din Marea Neagră, proaspete și bune, dar sosul a fost parcă și mai bun, mai ales mâncat cu pâinea moale și uleioasă de casă, făcută și tăiată într-un mod neobișnuit, probabil special pentru a lua cât mai mult sos cu ea. Urmate de Black cod cu cremă de cartofi aromatizată cu ghimbir și lime și cu șofran din Sardinia, bune și acestea.

Citeste si: Review restaurant George Butunoiu: Chocolat Dorobanți revine în Beller

Costolete di agnello, adică niște Cotletele de berbecuț din România au venit foarte interesant prezentate, îmbrăcate în crustă de ierburi aromate proaspete și fistic. Foarte bine făcute și bune la gust. Dacă nu ar fi fost cam ațoasă carnea, aș fi putut scrie că erau perfecte, mai ales că și garnitura din cartofi, spanac, roșii și usturoi verde a fost foarte bună.

Am lăsat pastele la urmă, deși nu în această ordine au ajuns pe masă, pentru că au fost cele mai bune mâncăruri din toată cina, pe de o parte, și pentru că am ceva mai multe de spus despre ele, pe de alta. Mie îmi plac mult gustul și mirosul de grâu dur, și de aceea prefer pastele cu cât mai puțin sos, ca să simt bine gustul grâului. Însă în București foarte rar am parte de așa ceva, fiindcă clienții restaurantelor evaluează pastele după tipul și, mai ales, cantitatea sosurilor, de regulă, așa că cei mai mulți bucătari și patroni se adaptează acestor așteptări.

Nu m-a mirat, așadar, pastele pe care Dani Prodan le prepară la Sardin să fie făcute în acest fel, cu mult sos. Uitați-vă la poze! Primele, Pasta con la nduja, aveau jumătate paste (paccheri Gerardo di Nola de foarte bună calitate) și jumătate sos cu cârnatul „N duja” adus de ei direct din Italia, din Calabria, acolo unde îi este originea, și cu pastă de ardei roșu. Eu am dat sosul la o parte, mai ales că era puțin mai condimentat decât mănânc eu și am mâncat doar pastele, foarte bune așa, mai golașe, însă pentru Ludmila aceste paccheri iuți și cu mult sos de cârnat au fost o adevărată delicatesă.

Citeste si: Dragoș Anastasiu deschide un restaurant în Delta Dunării, la Sfântu...

A doua porție, însă, eu nu aș fi încadrat-o la „paste”, ci mai degrabă la felurile de pește și fructe de mare cu ceva adaus de paste. Dacă v-ar arăta cineva poza cu această farfurie, la ce v-ați gândi prima dată? Vedeți acolo multe fructe de mare, care arată foarte bine, și printre ele câteva paste Calamarata – și ele de la Gerardo di Niola, adică de foarte bună calitate, din grâu dur, desigur. Fructele de mare și sosul au fost foarte bune, proaspete, gătite exact cât și cum trebuie. Pastele inelare la fel. Cu alte cuvinte, și dacă ar pastele și fructele de mare ar fi fost feluri separate, dar și împreună au fost excelente cu sosul nimerit exact cum trebuie de Dani Prodan, și cel mai bun din tot ce am mâncat la Sardin în această frumoasă seară de mai.

Deserturile, acum: după cum am intuit, și după cum mi-a și confirmat explicit Dani Prodan, de altfel, i s-a dat mână liberă să facă toate deserturile în bucătărie și să cumpere produse de unde vrea el. Așa că nu a mai stat pe gânduri și a comandat ciocolată neagră din Belgia, vanilie din Madagascar și altele pe care mulți alți chefs le văd doar în poze. Mi-a spus foarte mândru că are o mașină Carpigiani de făcut înghețată. Eu am făcut ochii mari, a mirare, și l-am felicitat, deși nu știam ce e aceea. Dar, după cum vorbea, nu putea să fie decât o mașinărie foarte bună (și scumpă, fără îndoială), și nu am vrut să-i stric plăcerea și mândria cu ignoranța mea...

Așadar, am mâncat înghețată făcută cu invenția domnului Carpigiani, desigur – foarte bună, într-adevăr, și cu vanilia chiar vanilie. Apoi Tortino de ciocolata, tot cu înghețată de vanilie, desigur, sufleul de ciocolată neagră belgiană fierbinte în interior, Panna cotta cu sos de căpșuni proaspete, și Mousse al cioccolato con crema inglese & zafferano. Și Tarte aux pommes, tot cu înghețata domnului Carpigiani, desigur... 😊

Serviciul a fost foarte tare pe gustul nostru, ca de fiecare dată, cu o chelneriță adorabilă, veselă și energică, cu voce sonoră, neobosită. Terasa plină, și erau destui și înăuntru. Aproape toți tineri, multe familii tinere cu copii.

Sardin e unul dintre puținele restaurante atât de bune, cu bucătărie fină și mâncare mai sofisticată din acea parte a Bucureștiului. Unul dintre secretele sale este că patronul, un cunoscut om de afaceri în domeniul construcțiilor, și l-a făcut pentru el și pentru prietenii săi. Și toți cei din jur au de câștigat din asta: Dani Prodan, pentru că are în bucătărie și în cămară ceea ce mulți alți chefs ar vrea să aibă, însă au altă limită la cardul de credit decât are el, noi că avem produse mai proaspete și mai fine în farfurie, bucureștenii din Sectorul 3, pentru că nu mai consumă benzină ca să ajungă până în nord pentru o mâncare bună...

Sursa foto: George Butunoiu/ Restocracy

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: