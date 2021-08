Cea mai recentă creație Louis Vuitton: o cutie de pizza de circa 3.000 de dolari

După o săptămână lungă de muncă, cu toții vrem să ne răsfățăm cu o comandă la mâncare. Pizza este unul dintre cele mai dorite și comandate preparate, dar, oricât de artizanală ar fi felia, este puțin probabil să sosească într-o cutie marca Louis Vuitton.

Louis Vuitton Pizza Box nu este ceea ce ne face să credem. Creația reprezintă un spațiu pentru a stoca discurile de vinil. Acoperit în piele naturală de vacă, exteriorul pătrat de 36 cm prezintă pictura iconică Louis Vuitton Monogram, scrie BossHunting.com.

Cutia are o feronerie de culoare aurie, iar partea de sus are pe suprafața sa sloganul cu emblema, „LV SOUND DESIGN AND RECORD CLUB”.

Nu e foarte clar cine este publicul țintă pentru această creație. Dar ne putem gândi astfel, ce poți dărui cuiva care are deja totul? În plus, dacă vorbim despre un audiofil, cutia este locul perfect pentru a păstra o parte din colecția de discuri?

Citeste si: Jeff Bezos nu mai este cel mai bogat om din lume. Cine i-a luat locul?

Louis Vuitton Pizza Box este disponibilă atât online, cât și în buticuri, la prețul de 2.730 de dolari, așa că, dacă sunteți curioși, intrați AICI.

Sursa foto: louisvuitton.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: