Sărbători de iarnă în pandemie: topul celor mai sigure târguri de Crăciun din Europa, în 2021

Câteva săptămâni ne mai despart de sărbătorile de iarnă, de cadouri și agitația din centrele comerciale, dar și de târgurile de Crăciun. Dacă anul trecut, restricțiile ne-au împiedicat să organizăm astfel de evenimente, odată cu apariția vaccinului anti-COVID, care dă un plus de siguranță, obiceurile noastre pot reveni la normal. Iată care sunt cele mai sigure târguri de Crăciun din 2021, potrivit European Best Destinations, cărora am adăugat și România, unde știm deja că la Sibiu și Cluj, accesul în piețele de sărbătoare se va face în baza certificatului verde.