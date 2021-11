Pirelli prezintă calendarul On The Road 2022 realizat de Bryan Adams

O cutie pentru viniluri LP care nu conține un disc, ci Calendarul Pirelli 2022. Titlul acestuia este On the Road, iar fotografiile sunt realizate de Bryan Adams și reprezintă o celebrare a starurilor muzicii internaționale din anii 1960 până în prezent, precum și revenirea Calendarului după suspendarea provocată de criza Covid-19.

Aceasta este o reîntoarcere specială, deoarece coincide cu aniversarea a 150 de ani de la înființarea companiei Pirelli, logo-ul căreia a fost prezentat în același timp cu Calendarul.

De mai bine de douăzeci de ani, timp în care a devenit un cântăreț de succes, Bryan Adams și-a consolidat și reputația de fotograf, iar prin fotografiile din On The Road a surprins viața artiștilor în turneu. Aceasta este și tema piesei cu același nume – „On The Road” – pe care muzicianul canadian a compus-o pentru Calendar și va fi inclusă pe următorul său album.

Pe platoul Calendarului, muzicienii retrăiesc momentele din viața de turneu, de la tensiunea resimțită înaintea unui spectacol, la pauzele dintre repetiții și concerte, până la călătoriile pe distanțe lungi, dintr-un oraș în altul și singurătatea din camerele de hotel.

Bryan Adams se identifică cu aceste experiențe și, pentru prima dată în istoria Calendarului, fotograful face parte din distribuție. În cea de-a 48 - a ediție a The Cal™, pe lângă Bryan, se alătură alți zece artiști cu renume mondial de diferite vârste, genuri muzicale și parcurs profesional: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent și Kali Uchis. Fotografiile au fost realizate vara trecută, în doar trei zile, în două locații din Los Angeles – Teatrul Palace și hotelul Chateau Marmont de la Hollywood – și la hotelul Scalinatella din Capri, Italia.

Bryan Adams a urmărit să surprindă trăsăturile distinctive ale artiștilor, iar cele douăsprezece luni ale calendarului sunt prezentate pe mai mult de 160 de pagini și peste 70 de portrete și scene: de la St. Vincent (care apare și pe coperta volumului) trezindu-se la un hotel, la ziua liberă a lui Kali Uchis petrecută la piscină, la check-out-ul lui Saweetie înainte de o altă călătorie și până la imagini cu Cher din culise.

Îl vedem și pe Normani cum se odihnește înainte de verificarea sunetului, pe Jennifer Hudson sosind la teatru, pe Iggy Pop (care este și pe coperta posterioară) înainte de spectacol, pe Grimes în studioul de înregistrări, pe Bohan Phoenix înapoi la hotel după spectacol și pe Rita Ora după show.

Citeste si: Calendarul înscrierilor online la grădiniță: startul se va da în 25...

„Ar fi foarte, foarte greu să cuprindem în doar câteva zile tot ce se întâmplă într-un turneu. Așadar, ceea ce am încercat să fac a fost să prezint unele dintre aspectele acestuia... de exemplu, muzicienii nu văd niciodată cu adevărat partea din față a clădirii, ei văd partea din spate a clădirii, noi vedem ușa scenei, vedem zona din culise, vedem subsolul unei clădiri... de la ușa scenei te duci la ușa mașinii la ușa hotelului la ușa trenului la ușa autobuzului, deci sunt o grămadă de uși, dar mereu e vorba despre călătorie...,” explică Bryan Adams.

“Pe Bryan îl cunosc și apreciez de ani de zile. Am considerat că ideea acestuia de a asocia lumea muzicii cu cea a turneului și a călătoriilor ar fi perfectă pentru reîntoarcerea Calendarului, în timp ce așteptăm o revenire treptată la normalitate după pandemie. Acest calendar va marca lunile anului 2022, un an deosebit de important pentru noi, deoarece este cel în care Pirelli aniversează 150 de la înființare,” declară Marco Tronchetti Provera, vicepreședinte executiv și CEO al Pirelli.

Compania Pirelli a fost fondată în anul 1872, iar de la lansarea Calendarului Pirelli în 1964 au fost publicate 48 de ediții ale acestuia – inclusiv On the Road – realizate de 37 de fotografi. Evenimentele din culise, imaginile de la sesiuni, o înregistrare a prezentării și poveștile și personalitățile Calendarului Pirelli 2022 pot fi găsite pe www.pirellicalendar.com, unde puteți explora istoria The Cal™ prin videoclipuri originale, interviuri, fotografii și texte.

Citeste si: Trucuri prin care poți salva bani la facturile de electricitate în...

Sursa foto: Pirelli

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: