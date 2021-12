Ce va fi nou pe Netflix în ianuarie 2022. Lista completă a producțiilor

Netflix Inc. va încetini acțiunile de lansare a filmelor sau seriale pentru a da șansa abonaților de a urmări și lansările lunii decembrie. Cu toate acestea, nu înseamnă la ianuarie 2022 nu este plin de surprize.

După aproape doi ani de pauză, populara dramă criminală „Ozark” (21 ianuarie) revine cu șapte episoade în prima jumătate a celui de-al patrulea și ultimul sezon. Acum ferm înrădăcinată cu cartelul, familia Byrd (Jason Bateman și Laura Linney) se va înclina în sfârșit să fie de-a dreptul în gașca rea?!, scrie MSN.

De asemenea, există al treilea și ultimul sezon din comedia dulce-amăruie a lui Ricky Gervais, „After Life”, (14 ianuarie); „Arhive 81” (14 ianuarie), un serial de groază supranatural de la producătorul James Wan („The Conjuring”); Sezonul 3 al emisiunii de întâlniri rămâi celibatar sau pierzi „Too Hot to Handle” (19 ianuarie); „Getting Curious with Jonathan Van Ness” (28 ianuarie), un serial educațional de la co-starul „Queer Eye”, și „The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window” (28 ianuarie), un nou serial care este o parodie de thrillere domestice, cu Kristen Bell în rol principal.

În plus, este ultima șansă de a viziona toate cele cinci sezoane din „Episoadele” lui Matt LeBlanc și întreaga saga „Twilight”, care părăsesc Netflix luna viitoare.

Ce va fi nou pe Netflix în ianuarie 2022

Producțiile anunțate pentru ianuarie 2022 sunt următoarele:

Date necunoscute încă: All of Us Are Dead — Netflix Series I Am Georgina — Netflix Series Yeh Kaali Kaali Ankhein — Netflix Series

1 ianuarie Chief Daddy 2 – Going for Broke — Netflix Film The Hook Up Plan: Season 3 — Netflix Series 300 1BR Annie (1982) Big Fish Braveheart Cadillac Records Charlie and the Chocolate Factory (2005) Doing Hard Time Escaping the NXIVM Cult: A Mother’s Fight To Save Her Daughter First Sunday Free Willy G.I. Joe: The Rise of Cobra Geronimo: An American Legend Ghosts of Girlfriends Past Girl, Interrupted The Girl with the Dragon Tattoo (2011) Godzilla (1998) Gremlins Happy Feet Hell or High Water Hook I Know What You Did Last Summer I Love You, Man I Still Know What You Did Last Summer Interview with the Vampire Just Go With It Kung Fu Panda Linewatch The Longest Yard (2005) The Lost Boys Midnight in Paris Monsters vs. Aliens Nacho Libre The NeverEnding Story Paranormal Activity The Patriot Road Trip Runaway Bride Scary Stories to Tell in the Dark Stand by Me Superman Returns Taxi Driver Teenage Mutant Ninja Turtles (2007) Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze Teenage Mutant Ninja Turtles III Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (1990) Terminator 2: Judgment Day Terminator 3: Rise of the Machines Terminator Salvation The Town Troy True Grit (2010) The Wedding Singer Wild Wild West Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) Woo

4 ianuarie Action Pack — Netflix Family

5 ianuarie Four to Dinner — Netflix Film Rebelde — Netflix Series

6 ianuarie The Club: Part 2 — Netflix Series The Wasteland — Netflix Film

7 ianuarie Hype House — Netflix Series Johnny Test: Season 2 — Netflix Family

10 ianuarie Undercover: Season 3 — Netflix Series

11 ianuarie Dear Mother — Netflix Film

12 ianuarie How I Fell in Love with a Gangster — Netflix Film

13 ianuarie Brazen — Netflix Film Chosen — Netflix Series The Journalist — Netflix Series Photocopier — Netflix Film

14 ianuarie After Life: Season 3 — Netflix Series Archive 81 — Netflix Series Blippi: Adventures Blippy’s School Supply Scavenger Hunt The House — Netflix Series Riverdance: The Animated Adventure — Netflix Family This Is Not a Comedy — Netflix Film

16 ianuarie Phantom Thread

17 ianuarie After We Fell

18 ianuarie Mighty Express: Train Trouble — Netflix Family

19 ianuarie El marginal: Season 4 — Netflix Series Heavenly Bites: Mexico — Netflix Documentary Juanpis González – The Series — Netflix Series The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman — Netflix Documentary Too Hot to Handle: Season 3 — Netflix Series

20 ianuarie Midnight Asia: Eat · Dance · Dream — Netflix Documentary The Royal Treatment — Netflix Film

21 ianuarie American Boogeywoman Munich: The Edge of War — Netflix Film My Father’s Violin — Netflix Film Ozark: Season 4 Part 1 — Netflix Series Pokémon Master Journeys: The Series: Part 2 — Netflix Family Summer Heat — Netflix Series That Girl Lay Lay

24 ianuarie Three Songs for Benazir — Netflix Documentary

25 ianuarie Ada Twist, Scientist: Season 2 — Netflix Family Neymar: The Perfect Chaos — Netflix Documentary

27 ianuarie Framed! A Sicilian Murder Mystery — Netflix Series

28 ianuarie Angry Birds: Summer Madness — Netflix Family Feria: The Darkest Light — Netflix Series Getting Curious with Jonathan Van Ness — Netflix Series Home Team — Netflix Film In From the Cold — Netflix Series The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window — Netflix Series What’s leaving in January 2022

31 ianuarie Bleach: The Entry Bleach: The Rescue Bleach: The Substitute Cloud Atlas The General’s Daughter My Girl 2 My Little Pony: Friendship Is Magic: Seasons 1-8 Mystic River Shutter Island



