Întoarcerea la Peșteră: The Jazz Cave Festival 2022 va avea loc în weekendul 1 - 3 iulie 

Peștera Ialomiței din Bucegi găzduiește cea de-a doua ediție The Jazz Cave Festival, un eveniment care și-a propus să contribuie la restaurarea legăturii organice dintre om și natură, promovând principiile internaționale ale muzicii de jazz. Ediția 2022 va avea loc în mijlocul verii, în perioada 1 - 3 iulie 2022, un bun prilej pentru iubitorii de jazz și drumeții montane de a revizita patrimoniul natural din Bucegi.

Organizat de Asociația „UCIMR” – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Festivalul omagiază diversitatea artei sunetelor improvizatorice printr-un program complex de trei zile de concerte. Și la această ediție vor fi invitate trupe aflate în prim-planul jazzului autohton și, de asemenea, vor fi încurajate să se afirme tinere talente din România.

Biletele pot fi cumpărate prin rețelele MyTicket.ro și Entertix.ro și includ un pahar de vin bio oferit de Domeniul Bogdan, precum și vizitarea gratuită a Peșterii Ialomiței pe cuprinsul evenimentului în intervalul 09:00 – 18:00.

Programul Festivalului a fost conceput pentru a îmbogăți experiența artistică a fiecărui vizitator, păstrând în același timp întoarcerea la simplitate. Astfel, evenimentul mai cuprinde expoziții itinerante cu teme culturale, concerte însoțite de proiecții multimedia, care vor pune în valoare relieful jurasic al Peșterii Ialomiței, degustări de vinuri bio, dar și proiecții informative de promovare a turismului sustenabil în stațiunea turistică Peștera – Padina, declarată de curând stațiune de interes național.

În plus, cu ocazia vizitei din Bucegi, turiștii sunt îndemnați să redescopere importanța deosebită a Peșterii Ialomiței, supranumită și „Peștera Regilor”, un spațiu cunoscut Antichității și regăsit în numeroase izvoare istorice, având loc special în arheologia, geografia și folclorul românesc.

Line up The Jazz Cave Festival 2022

Vineri, 1 iulie, Scena Peștera Ialomiței 15.00 - Cătălin Milea și Gabriel Bălașa 17.00 - Sorin Zlat Quartet Scena Hotel Peștera 20.30 - Degustare de vin și concert

Sâmbătă, 2 iulie, Scena Peștera Ialomiței 11.00 - Sorina Rotaru & Alexandru Olteanu 13.00 - Stesso Mare Trio (Albania/ Italia) 15.00 - Freddie Bryant's KALEIDOSCOPE TRIO (SUA / Olanda) 17.00 - Blue Noise Scena Hotel Peștera 20.30 - Concert

Duminică, 3 iulie, Scena Peștera Ialomiței 11.00 - A-C Leonte, Alexandru Arcuș - saxofon, Andrei Cozlac - video mapping 13.00 - Isabella Fabbri (Italia) 15.00 - Luiza Zan și Gyárfás István (Ungaria) 17.00 - Ineffable



Asociația „Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” este un ONG de utilitate publică aflându-se de 25 de ani în sprijinul interpreților români din domeniul muzicii și al coregrafiei. Dintre cele mai cunoscute proiecte cu frecvență anuală: Festivalul ICon Arts Transilvania (ajuns la Ediția XX), Concertul de Anul Nou de la Sibiu (ajuns la ediția a 14-a în 2022), The Jazz Cave Festival (Ediția a II-a), Festivalul Promenadelor Brașovului, Stagiunea „Cartografii sonore”, conferințele – spectacol Round Table România, AFI Fan Jazz, Stagiunea ICon Arts@Biblioteca ASTRA, Concursul „Drumul spre celebritate”, documentarele de scurt-metraj Arts District is Here, Stagiunile „Sunetul muzicii” și „Citadela artelor” de la Castelul Peleș, „Pauza de o pătrime” de la Biblioteca Națională ș.a.

Sursa foto: Mihai Benea/ UCIMR

