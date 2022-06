GALERIE FOTO | Singureni Manor, complexul de lux de lângă București, care nu vrea să apară pe Booking

La doar o oră distanță de București, în localitatea Singureni, în mijlocul pădurii, a luat naștere Singureni Manor, un complex turistic de lux, care nu promovează călătoriile în masă. Gândit pentru cei care adoră plimbările în aer liber, animalele și praful drumurilor de țară, Singureni Manor vine cu o serie de activități în natură, cu cai, căprioare și cerbi.

Deschisă doar de un an, locația Singureni Manor Equestrian Retreat cu cele două locații, Paul’s Lodge și Paul’s Horses, a reușit să primească deja peste 10.000 de turiști.

Paul’s Lodge este un conac luxos amenajat în stil vânătoresc, cu 13 camere personalizate, cu piscină privată, saune și jacuzzi.

Această locație se închiriază în regim de exclusivitate grupurilor. Conacul poate fi închiriat în timpul săptămânii pentru 3.000 de euro pe noapte, iar în weekend, pentru 5.000 de euro/ noapte.

”Nu este un spațiu de cazare pentru toată lumea. E un domeniu cu animale, cu drum de țară și cu praf. Nu îmi doresc un turism de masă aici, vreau să vină oameni de calitate, care să aprecieze eforturile depuse și peisajele. Acesta este și motivul pentru care nu vreau interacțiune pe Booking. Ne bazăm pe recomandările turiștilor care ne-au vizitat până acum”, a povestit Cristina Rosu, proprietarul domeniului.

Dacă primul este un conac, Paul’s Horses este o pensiune elegantă, cu acces direct la grajdurile cailor arabi, una dintre atracțiile complexului, care permite iubitorilor de animale să participe la rutina zilnică de îngrijire a acestora.

În cadrul pensiunii, o noapte de cazare costă 140 de euro, în timpul săptămânii, iar în weekend, prețul urcă la 170 de euro.

”Visul tatălui meu a fost de a-mi lăsa moștenire o pădure, care să îndeplinească trei caracteristici: să fie la o distanță de maximum o oră de București, ca să poată face naveta, să aibă minimum 500 de hectare și să fie departe de orice sat sau oraș”, a adăugat Cristina.

Potrivit celor spuse de aceasta, pădurea a fost cumpărată de tatăl său în urmă cu 12 ani, iar de atunci și până în prezent, investiția în complex a depășit zece milioane de euro.

”Primul lucru pe care l-a făcut tatăl meu, după ce a cumpărat pădurea, a fost să împrejmuiască regiunea și să aducă animale pentru a popula spațiul. A adus 300 de specii de animale, iar acum am ajuns la aproape 3.000. Ne confruntăm cu o suprapopulare”, a mai spus aceasta.

Printre animalele cu care ”se laudă” Singureni se numără cerbi lopătari, căprioare sau mufloni (berbeci sălbatici). Din păcate, mistreții de care domeniul dispunea au dispărut odată cu gripa porcină.

Activități la Singureni Manor

La domeniul Singureni puteți avea parte de următoarele activități:

călărie (atât adulții, cât și copiii pot participa),

(atât adulții, cât și copiii pot participa), spectacole de frumusețe cu cai arabi,

plimbare cu trăsura sau sania (în funcție de anotimp) trasă de cai,

plimbare cu bicicletele, pe trasee deja stabilite, prin pădure,

yoga,

tir cu arcul sau badminton etc.

Bucătărie românească cu produse din propria grădină

Bucătăria fine dining pregătită de Chef Alexandru Dumitru este inspirată din natură înconjurătoare și se bazează pe propria cultură.

”Am bucata mea de grădină în acest complex, pe care o îngrijesc zilnic și de la care aștept primele recolte bogate”, a declarat Chef Dumitru.

Pe lângă producția proprie, Singureni colaborează cu o fermă din Balotești, dar și cu una din Borcea.

”Sunt turiști care nu se vor regăsi niciodată la Singureni, deoarece nu avem meniuri cu ceafă de porc și cartofi prăjiți”, a completat Cristina.

Evenimente la Singureni Manor

Cristina a precizat că Singureni a fost gazda mai multor conferințe și team-buildinguri, dar și a unei nunți.

Aceasta a menționat că există foarte multe solicitări pentru astfel de evenimente de mare amploare, însă lucrează la ridicarea unui salon care să nu imite corturile clasice de nuntă.

”Vreau ceva diferit, nu vreau un cort obișnuit. Am ridicat o construcție, însă am schimbat marmura și am înlocuit pereții anteriori cu unii din sticlă, deoarece nu mi-a plăcut cum a ieșit inițial. Am instalat un sistem de climă, ca să putem evita efectul de seră și trebuie să îl testăm. Dacă va funcționa, așa cum mi s-a promis, voi putea programa și astfel de evenimente”, a explicat proprietara domeniului.

În prezent, domeniul măsoară 1.000 de hectare, distribuite astfel:

800 de hectare cu pădure,

50 de hectare cu nutreț pentru animale,

150 de hectare de jur împrejurul pădurii, care reprezintă teren arabil pentru culturi.

La Singureni lucrează, în prezent, circa 70 de angajați.

