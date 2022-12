Târgul de Crăciun Învie Tradiția 

În perioada 5 - 20 decembrie 2022, între orele 10:00 – 17:00, locația Învie Tradiția din Str. Mihai Eminescu nr. 142, sector 2, București, este deschisă cu o gamă foarte variată de cadouri tradiționale de Crăciun. Așteptăm toți vizitatorii cu brațele larg deschise, cu cozonacii proaspăt scoși din cuptor și cu multe alte cadouri.

Târgul aduce invitaților săi cadouri de artă populară și bunătăți tradiționale de toate felurile. Nu vor lipsi cozonacii moldovenești, vinuri alese, miere, zacuști și dulcețuri, coșuri și pachete cadou și multe alte surprize. Așa cum ne-a obișnuit, Învie Tradiția este un nume consacrat în zona de cadouri autentice românești.

Cadourile expuse la târg sunt în număr variat, vor fi prezente peste 500 de obiecte unice, pentru toate buzunarele. Fie ca sunteți în căutarea unui cadou simbolic pentru colegii de serviciu, sau pentru un Secret Santa, sau că pur și simplu doriți un cadou mai special, cu produse deosebite, aici le veți găsi pe toate.

În cadrul târgului se desfășoară și campania caritabilă „Dar din dar, se face rai”, unde sunt așteptați donatori care sa aducă hăinuțe sau jucării pentru copii din câteva centre de plasament din București și Târgu Neamț, jud. Neamț. Orice donație contează, mai ales în perioada sărbătorilor! În plus, veți putea face câțiva copii mai fericiți!

“Oaspeții targului pot alege anul acesta să ofere celor dragi cadouri cu adevărat speciale din moștenirea culturală etnografică și gastronomică a României. Produsele din care vizitatorii pot alege sunt realizate în serii mici, cu maximă seriozitate la calitate și detalii. Misiunea proiectului este aceea de a susține arta populară, artizanii și producătorii locali, prin promovarea de produse autentice, de calitate, care să îmbunătățească imaginea și stima de sine a românilor. România are mii de astfel de oameni și de produse și an de an descoperim tot mai multe, pe care le aducem publicului larg”, declară unul din inițiatorii proiectului.

Pentru cei care nu pot ajunge la târg, fie că programul nu le permite, fie că nu sunt din București, există posibilitatea de a vedea și comanda cadourile online. Detalii despre tipurile de cadouri pot fi accesate și pe Învie Tradiția.

