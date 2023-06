Locul din Europa unde turiștii sunt rugați să își închidă mobilele: vrea să fie prima destinație fără telefoane din lume

Pentru această detoxifiere digitală turiștii vor fi rugați să își țină telefoanele mobile închise cât timp vizitează destinația. Cu toate acestea, insula are încă acces la rețeaua de telefonie mobilă.

"Dorim să îi îndemnăm pe turiști să își închidă dispozitivele inteligente, să se oprească și să se bucure cu adevărat de insule", a declarat reprezentantul unei agenții de turism.

This summer visitors to the remote Ulko-Tammio island, located in the Eastern Gulf of Finland National Park, will be asked to voluntarily put their phones away during their stay to encourage holidaymakers to take a break from social media and enjoy nature: https://t.co/iTshdSecwA pic.twitter.com/v0OF4ZK34u— Discovering Finland (@DiscoverFinland) June 21, 2023