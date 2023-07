Pe 26 august, timp de trei ore, de la ora 17:00 la ora 20:00, Calea Victoriei va deveni cea mai mare zonă de promenadă în care vor avea loc demonstrații de dans stradale și flash-mob-uri, susținute de dansatori profesioniști, în șase mari zone (Cercul Militar, Monumentul Revoluției, Hotel Radisson, Grădina Monteoru, Palace Casino și Muzeul Enescu), în cadrul proiectului "Străzi Deschise" al Primăriei Municipiului București.

Potrivit organizatorilor, „Noaptea Dansului” va aduce laolaltă peste 40 de școli, studiouri și inițiative de dans, aproximativ 15 stiluri de dans și circa 2000 de dansatori. Aceasta este doar o componentă a evenimentului, căci explorarea dansului se mută ulterior din stradă în școlile de dans partenere, în care vor avea loc lecții demonstrative gratuite pentru vizitatori, iar noaptea se încheie cu un afterparty, la Sala Polivalentă.

Sunt invitați toți iubitorii dansului, curioșii și toți cei care vor să simtă beneficiile și magia dansului, având șansa să experimenteze zeci de stiluri de dans împreună cu dansatorii și reprezentații școlilor de dans înscrise în proiect. Noaptea Dansului oferă oportunitatea de a descoperi frumusețea dansului, de a-i simți energia și beneficiile pentru minte și corp, conectând amatori și profesioniști deopotrivă, stabilind între ei o relație deschisă, bazată pe aceleași coordonate: bucuria și plăcerea de a dansa. Dragoș Samoil, profesor de tango/dans, antreprenor cultural, co-inițiator și coordonator al proiectului

Școlile si studiourile partenere proiectului “Noaptea Dansului” își vor ține porțile deschise de la ora 19:00 la 22:00 oferind publicului șansa de a experimenta, gratuit, în cadrul lecțiilor demonstrative, zeci de stiluri de dans: tango argentinian, salsa, bachata, kizomba, zouk, dansuri latino, dansuri standard, k-pop, dans contemporan, street dance, vals, oriental dance, greek dance, flamenco, jazz, burlesque, hip-hop, dansuri populare, ethnic/balkanik dance, indian/bollywood dance, step, west coast swing/ lindy hop/rockabilly sau chiar balet.

"Doritorii vor putea să se programeze la ce lecții vor să asiste si vor găsi și o lista completă cu școlile de dans înscrise în proiect pe site-ul evenimentului, apoi vor putea merge la explorat și experimentat variatele stiluri de dans. Ne-am bucurat de deschiderea instituțiilor partenere proiectului, Arcub, Străzi Deschise – PMB și Insititutul Cultural Român ce ne-au confirmat faptul că Bucureștiul are nevoie de asemenea evenimente”, afirmă Daniela Samoil-Istrate, co-inițiatorul proiectului “Noaptea Dansului”.

Organizatorii au pregătit o petrecere inedită cu două zone muzicale ce vor găzdui două playlisturi diferite. Prima zonă – Latin Fiesta - va avea un playlist orientat spre muzica de dans latino: salsa, bachata, kizomba, tango etc. A doua zonă – All times Dance hits – va avea cele mai populare hituri de dans din zona Pop, rock, disco, funk, indie, hiphop, electro, hituri românești nostagice de dans, best of decades (1990-2000, 2000-2010 și 2010 – 2022).

Mai multe detalii pot fi urmărite, în curând, pe site-ul noapteadansului.ro.

Sursa foto: Shutterstock

