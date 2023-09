Expoziție dedicată sustenabilității. ”Nimic de aruncat, totul de abuzat”

Cei preocupați de subiectul sustenabilității pot vizita expoziția ”Nothing to waste, everything to abuse” în Centrul Vechi al Capitalei, la Atelier 35.

Expoziția reunește lucrări de la Ana Ionescu, Ana Pascu și Teodora Roșu și pune problema dificultății sustenabilității într-o societate bazată pe abuzul la adresa ecosistemelor. Un alt subiect, inspirat de teoriile Donnei Haraway, este cel al abolirii limitelor rigide între om, mașină și animal, între natură și civilizație.

<<”Nimic de aruncat, totul de abuzat” este o invitație pentru a face o pauză și a da deoparte straturile de la suprafața realității noastre”, este manifestul expoziție. ”Nothing to waste, everything to abuse” poate fi vizitată la Atelier 35, pe strada Șelari din Centrul Vechi – intrarea este gratuită, iar expoziția este o meditație interesantă privind limitele sustenabilității și ciclul auto-distructiv al civilizației contemporane.

Sursa foto: wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: