”Cyber-berea” a fost lansată în octombrie, designul său fiind derivat din cel al CyberTruck-ului, mândria companiei lui Elon Musk. Un set de 2 sticle de bere și 2 pahare costă 150 de dolari, dar asta nu i-a făcut pe fani să ezite nicio clipă, deși prețul o plasează printre cele mai scumpe beri din lume.

Reacțiile după desfacerea berii de 75 de dolari sticla nu au fost însă la fel de entuziaste, scrie Business Insider. Pe X (fostul Twitter), deținut tot de Musk, au apărut clipuri și fotografii în care se poate vedea cum capacul sticlelor este ruginit. Iar gustul a fost descris drept ”neplăcut” sau chiar ”gunoi”.

Tesla Cyberbeer is hot garbage. Not only is the lid RUSTED but the beer is also nasty. This was a miss @elonmusk pic.twitter.com/Gb9u8YOc7X— Brian Stone (@briandstone__) November 15, 2023