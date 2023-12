Un brad din România este propus pentru cartea recordurilor: din ce a fost confecționat

Un brad de Crăciun confecţionat din fulare tricotate, înalt de 10 metri, gândit de Asociaţia KULT Alternativ, care a fost amplasat în Piaţa Trandafirilor din centrul municipiului Târgu Mureş, a devenit subiectul principal de dispută între conducerea administraţiei publice locale, politicieni şi locuitorii oraşului, scrie Agerpres.

Conducerea oraşului şi KULT Alternativ susţin că bradul din fulare tricotate ar urma să fie propus pentru intrarea în Guinness Book, pentru că ar fi format din cele mai multe piese de fular ajunse din cele mai multe ţări ale lumii, în timp ce politicienii şi societatea civilă consideră că este o "ironie" îndreptată împotriva tradiţiilor de Crăciun şi o "bazaconie" făcută din preşuri.

Preşedinta KULT Alternativ Kulturalis Fesztival, Annamaria Kadar, a declarat pentru AGERPRES că acest brad de Crăciun tricotat manual îşi doreşte să unească indivizi şi comunităţi şi că se intenţionează ca municipiul Târgu Mureş să ajungă pe harta lumii printr-un record Guinness, demersurile pentru nominalizare fiind în curs.

"Sunt 3.000 metri de fular din toată ţara şi de peste hotare, din Ecuador, Mongolia, Suedia, Austria, Germania, Statele Unite ale Americii. Deci din foarte multe locuri de unde am primit fulare. Bradul principal de Crăciun este în Piaţa Teatrului, aici (în Piaţa Trandafirilor - n.r.), este un loc alternativ, unde, de exemplu, acum doi sau trei ani a fost bradul Rotar Act. Deci o organizaţie civilă face ceva pentru oraş, într-un semn simbolic, brad făcut altfel. (...) Acum mergem spre Guinness deoarece este foarte complicat. Avem un avocat care a consultat toate criteriile pe care trebuie să le avem în vedere şi discutăm cu reprezentanţii fiecărui stat pentru că vrem să doborâm recordul, bradul alcătuit din cele mai multe piese de fular ajunse din cele mai multe ţări ale lumii", a precizat Annamaria Kadar.

Ea a arătat că acest brad din fulare croşetate nu înseamnă nici politică, nici naţionalitate, nici preconcepţii, ci un simbol de legătură a oamenilor prin sentimente şi poveşti.

Festivalul Cultural Alternativ KULT a lansat, în anul 2022, ideea ca mai multe persoane să tricoteze sau să croşeteze un fular de festival comun, format din piese cu lăţimea de 20 centimetri, care să fie expus public în luna decembrie, pe bradul de Crăciun al oraşului, la Ceasul cu Flori.

La această iniţiativă, a menţionat Annamaria Kadar, s-au alăturat persoane fizice, familii, organizaţii civile, grupuri de dans, companii multinaţionale, firme mici şi mijlocii, grădiniţe, universităţi, asociaţii, primării şi personalităţi publice, formaţii din ţară şi de peste hotare, din Statele Unite ale Americii, Ecuador, Mongolia, Germania, Austria, Ungaria, Anglia, Suedia şi Danemarca.

Primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan, a susţinut, la rândul său, că în acest an Primăria Municipiului dă glas societăţii civile, nu doar pe parcursul evenimentelor organizate în timpul verii, dar şi în timpul sărbătorilor de iarnă.

"Organizatorii festivalului cultural Alternativ Kult au avut ca idee să propună ca şi Târgu Mureş să se numere printre oraşele lumii printr-un proiect inedit, să croşeteze o eşarfă de peste 2.500 metri lungime. Imediat, sute de oameni din comunitate, foarte mulţi copii, firme mari din Mureş sau universităţi s-au alăturat acestui proiect. Astfel de brazi, construiţi din fulare croşetate manual, se găsesc în Marea Britanie, Portugalia, Germania, Ecuador, Mongolia, SUA şi în alte ţări. Cea mai mare construcţie de acest tip se află în Portugalia, are 17 metri înălţime, iar bradul din Târgu Mureş are 10 metri. La acest proiect, aşa cum am menţionat, au contribuit sute de oameni din comunitate, dar şi personalităţi mai bine cunoscute, cum este doamna Lokodi Emoke, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, care a croşetat peste 30 metri de fular pe care a scris numele tuturor oraşelor înfrăţite cu Târgu Mureşul", a declarat presei Soos Zoltan.

Sursa foto: Facebook/KULT Alternatív Kulturális Fesztivál

