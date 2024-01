Înapoi în viitor: calendarele din 1996, care pot fi refolosite pentru 2024, fac furori pe internet în Statele Unite, unde unele dintre ele se vând cu peste 100 de dolari, scrie Agerpres care citează AFP.

Anii 2024 şi 1996 sunt ani bisecţi, adică au 366 de zile, iar fiecare dintre ei începe într-o zi de luni, potrivit site-ului de specialitate timeanddate.

Iar asemănările nu se opresc aici: 1996 şi 2024 sunt amândoi ani cu Jocuri Olimpice (1996 la Atlanta şi 2024 la Paris) şi ani cu alegeri prezidenţiale în Statele Unite.

Glumele şi referinţele la anii '90 abundă pe reţelele de socializare - precum cele despre filmul "Matilda" şi Tom Cruise în primul lungmetraj din franciza "Mission: Impossible" -, iar unii internauţi scotocesc prin pivniţele caselor lor pentru a găsi astfel de "pepite" din 1996.

O fotografie, care a fost vizualizată de peste 2 milioane de ori pe reţeaua de socializare X (fostul Twitter), prezintă un calendar cu actorul Jonathan Taylor Thomas, care a jucat în adolescenţă în serialul "Home Improvement", foarte popular în Statele Unite în anii 1990.

"Pentru informarea dumneavoastră, dacă aveţi acest calendar din 1996 cu Jonathan Taylor Thomas, datele se potrivesc cu cele din 2024, aşa că îl puteţi refolosi", a precizat posesorul contului SpaceMonkeyX.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2— SpaceMonkeyX (@SpaceMonkeyX) December 19, 2023

Is the world going forward or backward hmm 🤔 I don’t understand 1996 & 2024 calendar is the same. 😳🗓️ pic.twitter.com/aZC2hbBjGi— 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) January 2, 2024

Un utilizator de internet a scos la iveală un calendar de la Blockbuster, o companie de închirieri video, în care apar filme de succes din 1995 care urmau să devină disponibile în curând pe casete VHS în 1996, cum ar fi "Pocahontas", "Batman Forever" şi "Casper".

Pe Ebay, calendarele din 1996 se vând cu preţuri care variază de la 20 până la 100 de dolari.

Cel cu actriţa Pamela Anderson, care apare pe afişul serialului "Home Improvement" şi, mai ales, pe cel al serialului "Baywatch", ajunge la cel puţin 150 de dolari pe site-urile de vânzări online.

Just FYI, if you have this 1996 Pamela Anderson calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/HXaBjgy6gZ— Fudge🍫 (@Danfudge) December 20, 2023

Posesorii acestor calendare vor trebui apoi să aştepte până în anul 2052 pentru a le utiliza din nou, la fel ca pe cele din 2024.

Sursa foto: captură video / YouTube

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: