Producătorii de şampanie franţuzească au vândut mai puţine sticle în 2023, un an de "revenire la normalitate", în termeni de volum, după un an 2022 record, scrie Agerpres.

În 2023, a fost livrat un număr total de 299 de milioane de sticle de şampanie franţuzească, cu 8,2% mai mic decât în 2022, a precizat această asociaţie, ce regrupează producătorii şi comercianţii, într-un comunicat de presă difuzat luni. Mai important, în interiorul Franţei, livrările au scăzut la cel mai redus nivel din ultimele decenii, excluzând anul 2020, care a fost unul deosebit, din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei.

Cu toate acestea, actorii din acest sector nu sunt îngrijoraţi, strategia lor este aceea de a comercializa produse mai scumpe, chiar dacă vor vinde mai puţine sticle de şampanie.

"În pofida scăderii volumelor, orientarea spre segmentul de vârf, în special în cazul exporturilor, a permis menţinerea cifrei de afaceri deasupra pragului de şase miliarde de euro", un nivel depăşit pentru prima dată în 2022, subliniază Comite Champagne. "Piaţa naţională a suferit mai mult decât pieţele de export, pentru că inflaţia a afectat bugetele gospodăriilor pe întreaga perioadă a anului", a precizat asociaţia profesională.

În 2020, pandemia de Covid-19 a dus la scăderea vânzărilor de şampanie franţuzească până la 245 milioane de sticle, pentru ca în 2021 să revină pe creştere la 320 de milioane, iar în 2022 să atingă un maxim istoric de 326 milioane de sticle.

În prezent, exporturile reprezintă "mai mult de 57% din vânzările totale, faţă de 45% în urmă cu zece ani", precizează Comite Champagne.

Cererea pentru Veuve Clicquot, Bollinger, Lanson şi alte mărci de şampanie a explodat după eliminarea restricţiilor din pandemie, pentru ca între timp să revină la normalitate, o tendinţă înregistrată în întreaga industrie a produselor de lux. Firma de consultanţă Bain estimează că întregul sector al luxului ar urma să înregistreze în acest an o creştere de până la 4%, după un avans de 8% în 2023, ceea ce scoate în evidenţă provocările cu care se confruntă furnizorii de produse de lux.



În fiecare an, aproximativ 310 milioane sticle de şampanie franţuzească, care beneficiază de o indicaţie geografică strict controlată, sunt vândute în întreaga lume, în timp ce alte peste un miliard sunt stocate în pivniţe, în aşteptarea momentului adecvat pentru a fi savurate.

În fiecare an, aproximativ 310 milioane sticle de şampanie franţuzească, care beneficiază de o indicaţie geografică strict controlată, sunt vândute în întreaga lume, în timp ce alte peste un miliard sunt stocate în pivniţe, în aşteptarea momentului adecvat pentru a fi savurate.

