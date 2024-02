"Povestea Dogu a început în pandemie, la începutul anului 2020. Am avut mai mult timp liber la dispoziție în pandemie și timp de a crea. Ne-am dorit de mult să facem un pas înspre Horeca, chiar ne gândeam la o franciză QSR internațională, tip McDonald's, doar că ne-am gândit că putem să încercăm să facem și conceptul nostru", a declarat pentru wall-street.ro Otilia Călin, cofondatoare Dogu.

Aceasta spune de altfel că, deși multă lume întreabă, chiar și la casă, în momentul când comandă, dacă este un brand adus din vest, întreaga afacere este un concept 100% românesc.

Cât privește momentul de început, cofondatoarea Dogu spune că ea și soțul ei au avut o oportunitate de moment, pentru că atunci când s-au închis toate restaurantele și Horeca a avut de suferit, ei au găsit bucătari foarte buni, cu timp la dispoziție, locații pe care le-au putut închiria, furnizori care nu mai aveau neapărat atât de mult stres zilnic și tehnologi foarte buni.

Ideile de rețete ne-au venit destul de ușor, am și călătorit foarte mult și asta a ajutat în a crea rețete inedite. De exemplu bucătăria franceză, avem câteva produse care sunt inspirate de aceasta, bucătăria mexicană, avem un produs în stilul acesta, și, bineînețeles, SUA. Acolo hotdog-ul este foarte căutat, avem multe produse care au stilul acesta cu sos barbecue, cu carne de vită, pastrama, iarăși, este un produs care se mănâncă foarte mult acolo.

Intrând mai în detaliu, antreprenoarea spune că chifla a fost cel mai complicat lucru de realizat, pentru că vine într-o altă formă decât cele cunoscute pe piață, iar în interior are turmeric (curcuma), un antioxidant pe care afacerea l-a preluat din background-ul pharma.

Povestea aspectului inedit al chiflelor este de asemenea interesantă, din moment ce, pentru acest lucru, ea și soțul ei au creat, efectiv, "la un nene, în Constanța", niște forme făcute din metal astfel încât aspectul chiflelor să fie de semilună.

Otilia Călin adaugă de asemenea că soțul său a venit cu această idee, tocmai pentru că nu au vrut ca produsul să semene cu hotdog-ul clasic, din moment ce în mintea tuturor acesta este un produs "cheap".

Am lucrat cam un an și jumătate la proiect, pentru că nu e deloc ușor să reinventezi ceva în Horeca. Motivul pentru care avem un meniu vast, pentru că avem și paste, wrap-uri și deserturi și pizza, este faptul că, fiind un produs nișat, am vrut să avem un brand care acaparează toate gusturile și toate vârstele.

Otilia Călin, cofondatoare Dogu