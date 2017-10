Netflix a anulat serialul de televiziune "House of Cards". Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce Kevin Spacey (58 de ani) a fost acuzat ca a hartuit sexual un minor, potrivit telegraph.co.uk . Astfel, serialul "House of Cards" se va încheia dupa sezonul sase, care va avea premiera in 2018.

Actorul Anthony Rapp, cunoscut pentru rolurile din "Star Trek" si "Rent", l-a acuzat pe Kevin Spacey ca i-ar fi facut avansuri sexuale pe vremea cand avea doar 14 ani, in 1985. Spacey i-a cerut iertare lui Rapp si a spus ca nu isi aminteste incidentul, pe care l-a catalogat "un gen de comportament nepotrivit al unui betiv”.

"Ii port un respect si o admiratie deosebite lui Anthony Rapp ca actor. Sunt mai mult decat oripilat sa aud povestea lui. Sincer, nu imi amintesc intamplarea, s-ar fi intamplat cu peste 30 de ani in urma. Dar, daca e sa cred ceea ce spune, ii datorez cele mai sincere scuze pentru ceea ce ar fi putut fi un comportament inadecvat, pus pe seama consumului de alcool si imi pare rau pentru sentimelele pe care spune ca le-a purtat cu el in toti acesti ani”, a scris Kevin Spacey, pe Twitter.

Nefericitul incident i-a dat curaj actorului Kevin Spacey sa marturiseasca faptul ca este homosexual. "Am ales sa-mi traiesc viata ca un barbat homosexual”, a spus actorul.

In urma acestor vesti, serialul "House of Cards" se va incheia dupa sezonul sase, care se afla in productie si care va avea premiera in 2018. Cei de la Netflix sustin ca decizia de a incheia productia a fost luata deja cu multe luni inainte.

Kevin Spacey a castigat numeroase premii, inclusiv un Glob de Aur, pentru interpretarea din House of Cards a presedintelui american Frank Underwood.

Sursa foto: Shutterstock.com / lev radin