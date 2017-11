Feedback-ul presupune formularea unei opinii despre un brand sau despre un produs, care poate fi pozitiv, negativ sau formativ. Feedbackul este ca o strada cu doua sensuri. Este important ca cei care ofera feedback sa se antreneze in modul in care sa faca acest lucru in mod eficient. Dar la fel de important este ca toata lumea sa invete cum sa primeasca feedback in mod eficient.

Indiferent cine este persoana care da feedback - ceea ce este experienta, pozitia sau nivelul de putere - depinde de persoana care primeste feedback despre cat de multa informatie accepta.

Astazi, vei obtine noi modalitati de a masura ce se intampla in fiecare zi cu afacerea ta. De la datele recensamantului la analiza web la numerele de venituri, dar acestea sunt doar date implicite pe care le colectezi. Datele implicite pe care le colectezi iti pot spune cum se comporta clientii, dar nu intelegi motivul din spatele numerelor - sau o intelegere deplina a experientei clientilor.

Investitorii inteligenti folosesc anchete de branding online pentru a isi determina puterea de brand - valoarea determinata de atitudinile pozitive sau negative ale consumatorilor fata de brandul tau.

Potrivit cercetarilor, 80% dintre marketingi considera ca gradul de cunoastere al brandului este extrem de important sau foarte important - insa 76% recunosc ca nu stiu ce procent din piata tinta este constient de brandul lor.

Iata cum poti utiliza anchetele de branding pentru a afla daca clientii potentiali se gandesc mai intai la tine si cum vad clientii brandul tau.

Imbunatateste puterea marcii prin a cunoaste mai bine: Ce ii face pe consumatori sa te recunoasca – si sa recomande produsul sau serviciul tau si altora?

Masoara constientizarea si recunoasterea brandului: Este brandul tau in mintea consumatorilor atunci cand doresc sa faca o achizitie?

Cand vei afla cat esti de vizibil - sau invizibil- pentru consumatori, vei intelege cat de puternic este brandul pe segmentul tau de piata si daca trebuie sa adaptezi eforturile de marketing in consecinta.

Intelege si fidelizeaza loialitatea clientilor tai, atunci cand au ocazia sa mearga cu un alt brand si continua sa te aleaga pe tine, aceasta este loialitatea brandului.

Luarea in serios a identitatiii tale ca brand poate insemna totul pentru afacerea ta. Asigura-te ca branding-ul ramane o prioritate - si competitia ramane în spate - prin masurarea periodica a capitalului de brand.

Acest lucru te va ajuta sa stabilesti o linie de baza pe care o poti utiliza pentru a masura eforturile tale periodic. Rezultatul? O identitate puternica a brandului, care te va pune mereu in evidenta.

Gaseste persoanele potrivite pentru studiul tau de branding. Nu esti sigur cum sa convingi oamenii sa iti ia sondajul? Trebuie sa faci o cercetare de piata. Gaseste exact pe cine doresti sa faci studiul si vei gasi consumatori care indeplinesc specificatiile tale pentru a obtine rezultatele de care ai astazi nevoie.

Feedback-ul este o reactie cu scopul mentinerii echilibrului.

