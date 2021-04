Dan Diaconescu revine cu propria criptomonedă și platformă de streaming

Fostul realizator TV Dan Diaconescu, eliberat din închisoare acum patru ani, a lansat o platformă de streaming ce se vrea a fi similară Netflix. Cu un abonament lunar de 10 lei, platforma distribuie momentan un singur serial, denumite ”Pandemia” scris și regizat de Dan Diaconescu.

Astfel, DD Home Cinema oferă utilizatorilor trei tipuri de abonemente:

9,99 lei/lună

29,99 lei/6 luni

99,99 lei/12 luni

Cel mai ieftin abonament oferă acces la un episod și la tombola "20 de minute cu Dan Diaconescu, invitat în biroul său".

Celelalte abonamente includ mai multe beneficii, precum un poster virtual semnat personal de Dan Diaconescu, acces la "Club Privat DD" și răspunsuri la ”întrebarile tale legate de mistere de producţie ale următoarelor sezoane”.

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetăţean european care are o interdicţie de a vorbi în public. Totuşi, sunt Dan Diaconescu, primul cetăţean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reuşit împreună cu dumneavoastră această minimă performanţă, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie.

Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră şi numai al dumneavoastră.

Fiindcă la baza acestor pelicule cinematografice va sta tehnologia blockchain, o cryptomonedă va sta, deisgur, la baza achiziţionării acestor trei produse în varianta streaming, în varianta stick sau în varianta DVD. Aşa cum v-am anunţat, cryptomoneda pe care noi, împreună cu dumneavoastră o vom folosi, se va numi CryptoDan. Eu sunt acel Dan care face parte din echipa dumneavoastră de zeci de ani, aşa cum dumneavoastră faceţi parte din echipa mea”, menționează Dan Diaconescu într-un clip video postat pe Facebook.

Dan Diaconescu a lansat și un NFT (non-fungible token). NFT-urile se bazează pe tehnologia blockchain și nu există ”fizic” ci doar în mediul virtual. Aceste token-uri sunt unice și în ediții limitate.

”Doar una dintre cele 1918 copii (NFT) conține un video în plus în care Dan Diaconescu dezvăluie un secret major al lui și doar acea persoană va deține în proprietate și va cunoaște acel secret. Primește înregistarea video completă de aproximativ 4 minute, prima înregistrare după 7 ani cu "Vocea interzisă" a lui Dan Diaconescu, Navalnîi din România”, se menționează pe pagina NFT-ului lansat de Dan Diaconescu.

