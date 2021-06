SAGA Festival, un festival tailor made pentru Parcul Izvor, din București

Pe măsură ce tot mai multe persoane s-au vaccinat, industria culturală și de evenimente a îndrăznit să scoată din nou capul la suprafață, chiar și în ciuda lipsei de predictibilitate care se instalase deja de mai bine de un an. Vaccinarea a oferit un impuls major de speranță și de bucurie că suntem cumva cu un pas înaintea virusului. Asta a permis și dezghețarea evenimentelor, a concertelor în aer liber, dar și a mult așteptatelor festivaluri.

SAGA Festival abia a așteptat să-și vadă proprii fani în fața scenei, uimiți de bucuria (re)vederii artiștilor preferați și fredonând în cor melodiile lor preferate. Primul SAGA Festival va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie 2021, în Parcul Izvor din București.

Saga Music Festival este un concept de eveniment creat de Insomniac și de ALDA, doi dintre cei mai mari jucători globali din piața de evenimente dedicate iubitorilor de muzică electronică.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Allan Hardenberg, fondatorul și CEO-ul companiei olandeze ALDA despre cum s-a născut ideea unui astfel de festival în România și despre cum a fost să organizeze un astfel de eveniment, în cea mai dificilă perioadă din toate câte au existat până acum, în industria în care activează încă din anii `90.

Cum a apărut SAGA Festival Music în România

Era 2018 când Allan Hardenberg, CEO-ul companiei Alda se afla într-o deplasare în București, în căutare de noi locații pentru evenimentele pe care compania sa le organizează.

„Când am ajuns în Parcul Izvor, mi-am spus «wow, acesta este locul perfect, locul de vis pentru festival», așa că am început în funcție de această locație să gândim conceptul, să facem brainstorming-uri cu echipa locală din România, dar și cu cei din echipa ALDA Olanda.

Așa a apărut numele de SAGA, conceptul din jurul lui, ideea de cub misterios care provoacă imaginația celor care aleg ca pentru trei zile să intre în universul SAGA Festival”, ne-a povestit Allan Hardenberg, CEO-ul ALDA, compania care organizează SAGA Festival în România.

Una dintre lecțiile (n.red: organizării SAGA) este să nu te gândești că dacă un proiect funcționează bine în Olanda sau în State, trebuie copiat și aplicat identic în altă țară precum România, de exemplu. Deci trebuie să urmărești specificul local și să te adaptezi lui. Cred că este o lecție valoroasă, dacă nu faci asta, nu vei reuși. - Allan Hardenberg, CEO ALDA -

Un line-up bogat

Allan spune că acest eveniment este creat doar pentru România, întrucât un festival trebuie construit în așa manieră încât să aibă „touch-ul local”. El este de părere că Bucureștiul se pliază pe un alt tip de eveniment, futuristic, cu o poveste din viitor, pentru că generația actuală vrea să trăiască mult în prezent și să simtă puțin și din ce-ți insuflă viitorul, în detrimentul legendelor străvechi sau a tradițiilor.

De numele ALDA se leagă cele mai cunoscute și apreciate evenimente de iubitorii de muzică trance, ca A state of Trance, Armin Only sau The Flying Dutch. Și pe scena din fața Palatului Parlamentului vor păși nume grele ale muzicii electronice: titani precum Tiesto, Carl Cox, Dubfire și Maceo Plex, dar și artiști care își vor face vocea să răsune în toată Capitala, ca John Newman.

„Atunci când aleg artiștii, mă concentrez în primul rând pe ceea ce își doresc fanii, pe cine ar vrea ei să vadă. Și apoi bineînțeles, sunt relevante clasamentele locale și naționale, ce funcționează pe radio, ce se ascultă în cluburi. Acestea sunt cele trei criterii principale pe baza cărora creăm line-up-ul ideal, artiștii cei mai apreciați ai momentului”, ne-a povestit Allan.

Pe scena principală SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W.

Și Adam Beyer, Amelie Lens, Chris Liebing, Deborah de Luca, Denis Sulta, Eli Brown, Enrico Sangiuliano, Fisher, Franky Rizardo, Hot Since 82, Joris Voorn, Joyhauser, Kölsch, Mathame, Meduza, Monika Kruse, Reinier Zonneveld (Live), Solardo, Sonny Fodera, Spartaque, și Umek vor urca pe scena SAGA Festival.

În total, peste 50 de artiști din muzica electronică fac parte din line-up-ul festivalului.

Pregătirile pentru ediția din România a SAGA Festival au început în urmă cu doi ani, cu intenția ca prima ediție să se desfășoare în 2020, însă venirea crizei sanitare a blocat complet industria, fără posibilitatea de a se organiza niciun fel de astfel de eveniment. După un an și jumătate de pandemie, CEO-ul ALDA alege să privească lucrurile printr-o notă optimistă și spune că a folosit tot acest timp ca să închege cât mai bine un astfel de festival și să pună la pună la punct totul, până la cel mai mic detaliu.

Distracție, dar cu reguli: cum se va face accesul la festival

Pentru că încă suntem în pandemie și regulile anunțate de autorități sunt, înainte de toate, cele care vor dirija întregul eveniment, și organizatorii de la SAGA au pus la punct deja toate detaliile de ordin logistic și administrativ.

Accesul la festival se va face prin prezentarea unui test PCR negativ, un test de anticorpi sau dovada vaccinului.

„Bineînțeles, vom avea un spațiu la intrarea în festival unde oamenii se vor putea testa, dar intenționăm să creăm mai multe spații de testare în mai multe locuri din București, pentru ca oamenii să nu facă eforturi să aibă acces la aceste teste, vrem să fie cât mai ușor cu putință, așa că vom avea o listă strategică a acestor locuri care se vor regăsi în oraș”, spune organizatorul.

Cum a resimțit Allan Hardenberg lipsa de predictibilitate din industrie

În 2020, elanul a fost brusc tăiat de venirea pandemiei, industria culturală fiind printre singurele blocate aproape complet de acest context. Mai mult, o bună perioadă de timp s-a creat un vid imens de comunicare între autorități și organizatorii de eveniment din România, corelat cu lipsa de proactivitate venită din partea guvernanților. Acesta a fost feeling-ul pe care l-au resimțit și ceilalți mari jucători din industria locală.

Lipsa predictibilității și incertitudinea din ultimele luni a fost unul dintre lucrurile cele mai îngrozitoare care a afectat sectorul evenimentelor, un coșmar, o perioadă fără perspective, cu mult necunoscut, nu știam cât va dura această pandemie, spun reprezentanții SAGA Festival.

„După cum este cunoscut, organizarea unui eveniment durează de la 9 până la 12 luni și deși încă nu se știu multe lucruri cu precizie, continuăm să lucrăm pentru toate show-urile ALDA din România și nu numai, inclusiv SAGA.

E adevărat că te trezești dimineața, ai un sentiment de incertitudine, dar apoi merg la birou, îi văd pe toți cei din echipă productivi, creativi, muncind din greu și pur și simplu, îmi schimb mindset-ul și văd luminița de la capătul tunelului, privesc lucrurile cu mai mult optimism. În general, sunt un om optimist și cred că și acest lucru m-a ajutat mult în ultimul an”, mărturisește Allan.

Cu toate acestea, măsurile anunțate până acum de autoritățile locale, în strânsă legătură cu cele adoptate la nivel european par să miște lucrurile într-o direcție bună, consideră Allan. Pentru că SAGA are loc în septembrie, organizatorii sunt optimiști și spun că direcțiile adoptate acum privind organizarea de festivalurile pot reprezenta premisele pentru relaxări și mai mari care ar putea veni în toamnă.

Pentru această primă ediție din București, organizatorii își propun să aducă 50.000 de participanți, iar până acum au vândut puțin peste 25.000 de bilete. Cele mai multe s-au vândut în primele patru săptămâni de la anunțarea festivalului, încă din 2019.

Deși nu se întrevede o nouă amânare a festivalului, însă în eventualitatea în care aceste scenariu ar deveni realitate, Allan spune că ar prefera să amâne iarăși ediția de anul acesta pentru ca cea de anul viitor să iasă și mai bine.

Nu vreau să afecteze calitatea și modul în care a fost gândit acest festival: nu vreau să adaptăm conceptul, nu vreau să fie mai mic festivalul. Este o singură șansă să fie o primă ediție bună și nu vreau să se întâmple decât atunci când poate fi făcut perfect! (...) Cel mai probabil, dacă evenimentul se va reprograma, majoritatea artiștilor se va întoarce în ediția din 2022, dacă programul le permite. Dacă nu, cu siguranță vom găsi alt mix perfect de artiști pentru publicul din România. -Allan Hardenberg, CEO ALDA -

Cât costă abonamentele la SAGA Festival

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com la prețul de 399 de lei, iar în ultima etapă, prețul acestora va fi de 499 de lei. Abonamentele VIP costă 899 de lei și 999 de lei în ultima etapă.

Într-o perioadă dificilă, atât pentru organizatorii de evenimente, cât și pentru iubitorii de muzică, organizatorii SAGA un proces de etapizare a plății biletelor, menit să ușureze procesul de achiziție pentru toți cei care doresc să vină la festival, dar nu pot plăti doar dintr-o tranșă valoarea biletului. Prin urmare, abonamentele pentru festival pot fi achiziționate în patru tranșe lunare, după cum urmează:

Abonament early bird: 79 RON + taxe

Abonament VIP early bird: 209 RON + taxe

Abonament după 3 iunie: 99 RON + taxe

Abonament VIP după 3 iunie: 229 RON RON + taxe

Abonament ultima etapă: 119 RON + taxe

Abonament VIP ultima etapă: 249 RON + taxe

