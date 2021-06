PREMIERA: 18 iunie

VERSIUNI DISPONIBILE: 2D subtitrat în limba română,

DISTRIBUȚIE: Bon Jovi

SINOPSIS:

Trupa Bon Jovi, inclusă în Rock & Roll Hall of Fame ajunge pe marile ecrane cu un spectacol exclusiv. Concertul este înregistrat live în New Jersey și va fi difuzat în cinematografele din întreaga lume. De-a lungul unei cariere legendare, care se întinde pe mai mult de trei decenii, din 1983 când trupa a luat naștere, Bon Jovi și-a câștigat locul printre numele rockului international, și a fost introdusă în Rock & Roll Hall of Fame, precum și în Songwriters Hall of Fame. Cu peste 130 de milioane de albume vândute în întreaga lume, un catalog extins de hituri, mii de concerte susținute în peste 50 de țări pentru mai mult de 35 de milioane de fani și încasări din bilete de peste 1 miliard de dolari în întreaga lume doar în ultimul deceniu, Bon Jovi este trupa perfectă de rock & roll.