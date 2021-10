„No Time to Die”, cel mai recent film care îl are ca protagonist pe celebrul spion britanic James Bond, a avut încasări record în debutul pe piețele internaționale, fiind un succes de box office inclusiv în România.

Pelicula, care a avut premiera în România în data de 30 septembrie, a avut încasări totale de 1.350.000 lei în România, potrivit datelor Forum Film România. Mulți români au ales astfel să meagă la sala de cinema în ultimul weekend, unul dominat de informații contradictorii venite de la autorități cu privire la felul în care cinematografele își mai pot desfășura activitatea.

În momentul de față, sălile de cinema rămân deschise la 50% din capacitate, accesul fiind permis doar persoanelor care pot prezenta certificatul verde.

Recorduri de box office pentru No Time to Die

James Bond a revenit în forță, lansarea filmului „No Time to Die / Nu e vreme de murit” obținând cifre incredibile și stabilind în debutul său în cele 54 de piețe numeroase recorduri de încasări în weekend-ul de lansare.

Cel de-al 25-lea film James Bond este primul titlu de la Hollywood din epoca pandemiei care a depășit 119 de milioane de dolari în weekend-ul de debut în străinătate, fără lansarea pe piața din China.

"No Time To Die" a fost cel mai așteptat film din seria James Bond, iar după o amânare de 18 luni provocată de pandemie, Daniel Craig își ia rămas bun de la rolul care i-a devenit a doua identitate în ultimii 16 ani.

„No Time To Die” este al cincilea film din serie şi ultimul care îl are protagonist pe Daniel Craig, cel de-al șaptelea actor care-l joacă pe spionul britanic. Actorul a mai jucat în „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012) şi „Spectre” (2015).

Cea mai așteptată lansare din seria Bond a generat sâmbătă în Marea Britanie și Irlanda încasări record de peste 11,4 milioane de dolari și astfel având cele mai mari încasări generate într-o singură zi pentru un film din seria Bond, dar și un record pentru un film lansat în pandemie.

Noul film este așteptat să atingă al treilea cel mai bun weekend pentru franciza Bond, din punctul de vedere al încasărilor, estimarea fiind de 34,8 milioane de dolari și al șaselea cel mai bun weekend in istoria tuturor lansărilor. Noua peliculă are parte acum de cea mai largă distribuție din Marea Britanie, rulând în 772 de cinematografe.

De asemenea, „No Time to Die” a doborât recorduri și în IMAX, stabilind cel mai bun weekend de deschidere pentru un film Bond în 24 de țări, inclusiv Japonia, Hong Kong, Germania, Elveția, Suedia și Italia. În plus, a fost cea mai bună deschiderii din perioada pandemicei în 21 de piețe, inclusiv Marea Britanie, Hong Kong, Austria, Germania, Elveția, Danemarca și Norvegia.

