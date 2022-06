Ce filme noi poți vedea în cinematografele românești weekendul acesta

Cele mai mari lanțuri de cinematografe din țară au anunțat premierele care vor avea loc în weekendul din perioada 24-26 iunie.

TELEFONUL NEGRU (THE BLACK PHONE) - Cineplexx și Cinema City

GEN: Horror

DISTRIBUȚIE: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, James Ransone, McGraw Madeleine

SINOPSIS: Telefonul este mort. Dar sună...Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaș sadic și închis într-un subsol izolat fonic, unde țipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigașului. Și acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

ELVIS - Cineplexx și Cinema City

GEN: Drama, Biografic, Musikfilm

DISTRIBUȚIE: Tom Hanks, Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Austin Butler, Olivia De Jonge

SINOPSIS: Povestea lui Elvis (Austin Butler) este văzută prin prisma relației sale complicate cu managerul său enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Povestit din perspectiva lui Parker, filmul se adâncește în dinamica relației complexe dintre cei doi, care se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, de la ascensiunea lui Presley la faimă până la vedeta fără precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul peisajului cultural în evoluție și al pierderii inocenței în America. În centrul acestei călătorii se află unul dintre oamenii importanți și influenți din viața lui Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).Butler, cunoscut anterior pentru rolul lui Tex Watson din Once Upon a Time In Hollywood de Quentin Tarantino, cântă el însuși melodiile din prima jumătate a erei de faimă a lui Elvis, iar Hanks, câștigătorul a două premii Oscar, surprinde caracterul enigmatic al lui Parker și devine povestitorul vieții renumitului cântăreț și actor.

ANUL PIERDUT 1986 (CLOUDS OF CERNOBYL) - Cineplexx și Cinema City

GEN: Drama, Thriller, Istoric

DISTRIBUȚIE: Isabela Neamtu, Victoria Cocias, Oana Pușcatu,, Emil Badea Radu

SINOPSIS: Efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl s-au făcut simțite rapid în Europa. În România măsurile disperate luate de regimul comunist i-au afectat pe mai mulți locuitori din nord; din cauza radiațiilor femeile sunt forțate să avorteze prin metode improvizate (sub o presiune indirectă de la partid). Irina, învățătoare în satul în care locuiește, mamă a doi copii, soție de căpitan de vas, se află sub presiunea familiei și trebuie să ia o decizie cumplită. Va alege să renunțe sau își va asuma cu orice consecință viața? Câțiva ani mai târziu, regimul comunist din România se prăbușește, sentimentul libertății nu este clar, iar decizia Irinei este aspru criticată de copii. Ce este libertatea? devine întrebarea pe care toți o avem și pentru al cărui răspuns luptăm și în prezent. Libertatea rămâne singura opțiune!

EVENIMENTUL (L'evenement ) - Cineplexx și Cinema City

GEN: Drama

DISTRIBUȚIE: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro

SINOPSIS: O sarcină nedorită într-un mediu fără prea multe posibilități. Aceasta este povestea lui Anne, o tânără care decide să avorteze pentru a-și putea termina studiile, dar și pentru a se elibera de sub constrângerile sociale ale familiei sale din clasa muncitoare. Franța, 1963: o societate care cenzurează dorințele femeilor. Și sexul, în general. Această poveste simplă, dar crudă, urmărește traseul unei femei care decide să acționeze contrar legii. Anne are doar puțin timp la dispoziție. Sesiunea de examene e după colț, iar abdomenul i se mărește rapid.

