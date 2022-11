BBC Studios a anunțat lansarea BBC FIRST în rețeaua DIGI, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din România, marcând, în premieră, intrarea canalului de seriale britanice premium pe piața din România.

BBC First se va alătura canalului BBC Earth, deja disponibil pe platforma DIGI și va fi disponibil tuturor abonaților, ca parte a pachetului de bază.

BBC FIRST va oferi telespectatorilor români pasionați de seriale britanice premium cele mai îndrăgite producții originale din Marea Britanie, având ca personaje principale actori celebri și purtând semnătura unor creatori premiați la nivel internațional. Unele dintre cele mai cunoscute seriale disponibile abonaților DIGI - Time, The Pursuit of Love, Ragdoll, This is Going to Hurt- prezintă povești de neuitat care provoacă și distrează în același timp, imersând telspectatorul într-o atmosferă britanică.

Canalul se lansează cu o serie de seriale apreciate de critici, printre care comedia romantică The Pursuit of Love (din 23 noiembrie, de la ora 21:30), avându-i actori principali pe Lily James (Linda), Emily Beecham (Fanny), Dominic West și Andrew Scott. Adaptat și regizat de actrița premiată, Emily Mortimer, serialul spune povestea a doua verișoare din anii 1920, Linda Radlett și Fanny Log, care sfidează așteptările tuturor, aruncându-se cu capul înainte în fiecare experiență pe care viața și iubirea o au de oferit.

Tot începând cu această lună, telespectatorii se pot bucura de The Cleaner (lansat în 12 noiembrie, de la ora 21:30) cu Greg Davies, câștigătorul BAFTA, în rolul personajului principal (Wicky), o comedie cu adevărat captivantă, bazată pe multi-premiatul serial-hit german Der Tatortreiniger. Wicky nu este un personaj ca oricare altul. Meseria lui îl aduce în contact cu cei mai ciudați oameni, cei care cunoșteau victimele și, uneori, chiar ucigașii înșiși. Dar pentru că este un om vorbăreț, el tinde să bârfească mai mult decât să curețe.

Luna decembrie va aduce pe BBC FIRST, în premieră, Chelsea Detective (din 12 decembrie, de la ora 21:30), un serial contemporan ce se desfășoară într-un cartier luxos din Londra precum și cel de-al 24-lea sezon din Silent Witness (6 decembrie, la ora 21:30) - cel mai longeviv serial polițist din Marea Britanie aflat în prezent la TV, cu Emilia Fox în rolul doctorului Nikki Alexander, patolog criminalist, care, împreună cu echipa sa, are misiunea de a dezvălui adevărul din spatele crimelor și morților accidentale care aduc fiecare „martor tăcut” la morgă.

La începutul anului 2023, publicul va avea parte de titluri ca Time, o prezentare reprezentativă a vieții din închisoare scris de Jimmy McGovern, cu Sean Bean, câștigătorul premiilor Emmy și BAFTA și Stephen Graham, actor nominalizat de patru ori la BAFTA. Un alt serial captivant ce îi va bucura pe telespectatori este Ragdoll, un thriller psihologic rafinat venint de la producătorii serialului Killing Eve.

În următoarea parte a anului BBC First va lansa în premieră: Beyond Paradise, un spin-off al mult iubitei serii Death in Paradise, Sherwood, un thriller politic despre o comunitate sfâșiată de două crime șocante și This is going to Hurt, o adaptare a memoriilor bestseller ale lui Adam Kay despre viața de medic tânăr avându-l pe Ben Whishaw ca vedetă principală, câștigător al Globulului de Aur, Emmy și BAFTA.

Line-up-ul canalului va fi format din cele mai mari titluri, favorite ale publicului: Father Brown, Call the Midwife și Death in Paradise. Toate serialele vor fi disponibile în limba engleză cu subtitrare în limba română.

Partenerul de comunicare BBC FIRST pe piața locală este Ogilvy România.

Sursa foto: BBC

