SkyShowtime, cel mai nou serviciu de streaming din Europa, care urmează să se lanseze și în România în acest an, a anunțat că a achiziționat de la Warner Bros. Discovery drepturi exclusive pe teritoriul Europei pentru 21 de seriale locale, inclusiv unele dintre cele mai populare și apreciate emisiuni HBO Max din regiune. În total, achiziția include în oferta SkyShowtime 168 de episoade - peste 150 de ore - de programe originale atât noi, cât și unele deja lansate. Aspectele financiare ale achiziției nu au fost comunicate.

Tranzacția, care include trei seriale noi a căror producție a fost finalizată și care vor avea premiera mondială pe SkyShowtime în 2023 - accelerează semnificativ intrarea companiei în dezvoltarea de programe originale. Noile seriale, care vor fi prezentate ca SkyShowtime Originals, includ ID (Finlanda și Suedia), The Winner (Cehia și Slovacia) și Warszawianka (Polonia). În plus, SkyShowtime va avea premiera și celui de-al doilea sezon din Por H o Por B (Spania). Primul sezon din Por H o Por B va fi și el disponibil în platformă. Datele de premiere pentru aceste seriale vor fi anunțate ulterior.

Alte show-uri populare ce fac parte din achiziție includ mai multe seriale care au avut recent lansarea noilor sezoane pe HBO Max, dar care se vor muta în noua lor casă exclusivă, pe SkyShowtime. Este vorba despre Beartown (Suedia), Beforeigners (Norvegia), Kamikaze (Danemarca), Lust (Suedia) și The Informant (Ungaria). SkyShowtime va avea opțiunea de a dobândi drepturi la nivel mondial pentru oricare dintre show-urile ce vor fi reînnoite, precum și de a comanda noi sezoane pentru o serie de show-uri.

În plus față de noile show-uri originale, achiziția amplifică, în timp util pentru lansările sale ce urmează să aibă loc pe piețele din Europa, selecția solidă și convingătoare a platformei SkyShowtime de seriale apreciate de critici. Pe lângă cele nouă show-uri noi și actuale, mai multe sezoane din 12 seriale de succes existente în platforma HBO Max vor fi disponibile exclusiv pe SkyShowtime începând cu luna martie 2023.

Printre aceste titluri se numără: Czech it Out (Cehia), Foodie Love (Spania), Hackerville (România), No Activity (Spania), One True Singer (România), Pray, Obey, Kill (Suedia), Ruxx (România), Success (Croația), Todo Lo Otro (Spania), Sleepers (Cehia), Bani Negri/Tuff Money (România) și Welcome to Utmark (Norvegia).

Toate show-urile achiziționate vor fi disponibile abonaților SkyShowtime pe toate cele 22 de piețe ale sale. SkyShowtime se va lansa și în România în februarie 2023.

Aceasta este o achiziție de referință pentru SkyShowtime, oferindu-ne oportunitatea de a avea o ofertă solidă de programe originale dezvoltate local cu mult înaintea planificării noastre inițiale. Fiind un serviciu de streaming creat special pentru Europa, SkyShowtime se angajează față de consumatorii de pe piețele noastre. Programele cu conținut dezvoltat local sunt o parte importantă a strategiei noastre și suntem încântați să fim casa acestor noi seriale, precum și a show-urilor populare care au rezonat cu publicul din țările nordice, Europa Centrală și de Est și Spania. Monty Sarhan, CEO SkyShowtime

SkyShowtime, care a primit aprobarea de reglementare în februarie 2022, continuă să-și construiască echipa de dezvoltare a programelor originale pe toate piețele sale. În plus față de show-urile achiziționate în cadrul acestei tranzacții, SkyShowtime își dezvoltă propriile capacități de dezvoltare a conținutului original.

Creat pentru Europa, SkyShowtime are echipe în șase birouri regionale. Aplicațiile și conținutul său vor fi disponibile în 18 limbi diferite pe cele 22 de piețe ale sale.

Deja prezent în 12 piețe, SkyShowtime s-a lansat pentru prima dată în septembrie în Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia, urmată de lansări în Olanda și Portugalia în noiembrie. În decembrie, serviciul de streaming a fost lansat în Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Muntenegru, Serbia și Slovenia.

SkyShowtime se va lansa pe piețele din Albania, Andorra, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România, Slovacia și Spania în primul trimestru din 2023.

În plus față de programele dezvoltate local, SkyShowtime prezintă filme în premieră exclusivă, aflate la prima difuzare pe TV, seriale noi și exclusive, conținut pentru copii și familie și o selecție de titluri legendare de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios și Peacock – toate disponibile într-un singur loc.

Ce seriale vei putea urmări pe SkyShowtime Originals

ID (titlu în lucru)

Sezon: 1

Episoade: 6

ID (titlu în lucru) este un serial polițist finlandez. Povestea se învârte în jurul unui investigator finlandez de fraudă în artă, Emma, care se infiltrează sub acoperire într-o casă de licitații din Stockholm pentru a investiga legătura firmei cu un spălător de bani notoriu, cunoscut sub numele de Blanko. Pentru a rămâne nedetectată, Emma alege identitatea de acoperire Annika, o persoană activă în societate, impulsivă, care adoră petrecerile sălbatice, drogurile și alcoolul și este opusul Emmei – o persoană liniștită, calmă și așezată. Prin adoptarea acestei persona sălbatice, ușile încep să se deschidă către lumea ascunsă a fraudei la nivel înalt din universul artei. Cu toate acestea, a deveni Annika înseamnă că Emma trebuie să se confrunte cu amintiri din trecutul ei pe care a încercat să le uite.

Por H o Por B

Sezon: 2

Episoade: 8

Por H o Por B, un serial de comedie spaniol, va reveni pentru un al doilea sezon. După călătoria din primul sezon, care ne-a dus de la Parla în cartierul Malasaña din Madrid, Hache (Marta Martín) și Belén (Saida Benzal) se întorc pentru următoarea parte a aventurilor lor. Cele două prietene încă locuiesc în Malasaña, dar lucrurile s-au schimbat. Zona rămâne un "parc tematic" nebun și frivol, dar fetele și-au găsit locul acolo, totul fără a-și sacrifica autenticitatea. Au acceptat locul și se pare că, în schimb, Malasaña le-a acceptat pe ele. Hache are un nou loc de muncă, lucrează în salonul de unghii, iar Belén încearcă să supraviețuiască trecând prin diferite locuri de muncă, păstrându-și în același timp visul de a deveni actriță. Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo, Brays Efe își vor relua, de asemenea, rolurile.

The Winner

Sezon: 1

Episoade: 6

The Winner este o comedie de familie cu producție cehă și slovacă care spune povestea lui Viktor Hudák (Ady Hajdu), un prim-ministru fictiv al unei mici țări europene care își încheie cariera în politică și se întoarce la viața de zi cu zi. Cu toate acestea, atunci când succesorul său răstoarnă radical toate politicile la care a lucrat o viață întreagă pentru a le implementa, își dă seama repede că un fost prim-ministru are foarte puțină putere de acțiune. În încercarea de a demonstra că este încă relevant, el încearcă să facă un pas în plus și să preia conducerea acasă, unde locuiește cu soția și cele trei fiice. Dar, după ce a petrecut atât de mult timp departe de ei și neavând nicio idee despre cum funcționează lumea reală, el găsește o familie care s-a obișnuit de mult timp să trăiască fără el și un grup de femei mult superioare oricărui adversar politic cu care s-a confruntat în cariera sa de prim-ministru. Ivana Chýlková și Milan Ondrík joacă, de asemenea, în rolurile principale.

Warszawianka

Sezon: 1

Episoade: 12

Warszawianka este un serial dramatic polonez fictiv care urmărește aventurile tragicomice ale unei legende urbane în vârstă de 40 de ani din Varșovia. El este un personaj foarte complex, un petrecăreț iresponsabil, un Don Juan fără oprire și prietenul tuturor în același timp. În spatele acestei măști, este o persoană aflată în suferință și care se detestă pe sine, ținut captiv de părinții săi (Krystyna Janda și Jerzy Skolimowski) și încătușat de cultura și vremurile care l-au modelat. Cu un cap plin de vise, talentul său la scris a furat inimile Generației X. Dar nu s-a maturizat. E slab. După ce a avut și apoi a pierdut totul, el încearcă, înconjurat de cele mai interesante personaje ale orașului, să înțeleagă lumea modernă.

Beartown

Sezon: 1

Episoade: 5

Drama suedeză se ecranizează romanul bestseller cu același nume. Beartown pierde încet teren în fața copacilor din jur, dar cu echipa de juniori de hochei pe gheață ce are o șansă să câștige semifinalele naționale, toate visele localnicilor apasă acum umerii unor băieți adolescenți. Această povară grea devine catalizatorul unui act violent care va lăsa o tânără traumatizată și un oraș în tumult. Se fac acuzații și, ca niște valuri pe un lac, ele călătoresc prin Beartown, fără a lăsa niciun rezident neafectat.

Beforeigners

Sezoane: 1 & 2

Episoade: 6 (pe sezon)

Serialul SF comic norvegian se desfășoară în viitorul apropiat, unde oamenii din trecut încep să apară în prezent, Beforeigners provin din trei perioade de timp; epoca de piatră, epoca vikingă și sfârșitul anilor 1800. Societatea norvegiană imaginată în serie este complexă și aduce atât oportunități, cât și provocări de ambele părți, dar există speranță și umanitate. Beforeigners este atât o reprezentare a acestui univers suprarealist, cât și o poveste a unei prietenii între doi polițiști ce îi urmărește pe detectivii Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) și Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen) pe parcursul investigației a unei crime ce a avut loc la câțiva ani după primul val de migrare în timp.

Kamikaze

Sezon: 1

Episoade: 8

Kamikaze este un serial danez emoționant care o urmărește pe frumoasa și fermecătoarea Julie (Marie Reuther), în vârstă de 18 ani, într-o călătorie de redescoperire, după ce și-a pierdut părinții și fratele într-un accident de avion. Dintr-o dată, ea se trezește singură într-un conac mare, cu mașini scumpe în garaj și, în teorie, tot ceea ce majoritatea oamenilor doar visează: tinerețe, frumusețe și bani – mulți bani – mulți bani – dar bunurile materiale nu mai au nicio valoare pentru Julie și este nevoită să caute un motiv pentru a merge mai departe. Ea pornește într-o călătorie complicată și haotică care o duce din Danemarca natală în colțurile îndepărtate ale lumii. Serialul este bazat pe romanul Muleum de Erlend Loe.

Lust

Sezon: 1

Episoade: 8

Anette (Sofia Helin), Nadia (Anja Lundqvist), Ellen (Julia Dufvenius) și Martina (Elin Klinga), în vârstă de 40 și ceva de ani, sunt prietene de-o viață care trăiesc și (mai ales) prosperă în Stockholm. Când Anette realizează un studiu guvernamental de cercetare, numit „Sexul este autostrada spre sănătate”, investigând dacă sexul bun - sau lipsa acestuia - are un impact asupra sănătății femeilor suedeze de peste 40 de ani, cele patru prietene se trezesc brusc întrebându-se de modurile în care viața le-a stat în calea propriilor pasiuni și dorințe. O comedie despre prietenie și curiozitate, Lust urmărește patru femei care sunt gata să exploreze viața dincolo de așteptările ce vin de la carieră, căsătorie sau de la maternitate.

Informatorul

Sezon: 1

Episoade: 8

În 1985, în Ungaria comunistă, campionul la șah Geri (Gergely Váradi) este nerăbdător să-și înceapă al doilea an de facultate la Budapesta, chiar dacă asta înseamnă să-și lase în urmă fratele mai mic și restul familiei sale. Dar Geri are un secret. Planurile sale de a se întâlni cu fete și de a merge la petreceri sunt umbrite atunci când Securitatea statului maghiar îl șantajează pe Geri pentru a-l spiona pe carismaticul său coleg de clasă Zsolt Száva (Márton Patkós), un lider pro-democrație din ce în ce mai radical. Cu Geri jonglând cu partidele și dezbaterile politice, Száva începe în curând să-și dea seama că există un informator printre ei. Pe măsură ce spionajul devine propriul său meci de șah, Geri se luptă între a-și trăda prietenii și a-și salva fratele și să răspundă la întrebarea zilnică: De partea cui ar trebui să fie?

