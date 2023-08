Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023, devine și Capitala Biz

Pentru o săptămână, Biz își mută redacția în centrul Timișoarei! Cultură, business, inovație și lideri care transformă Timișoara într-un oraș la care să ne uităm cu admirație, totul trecut prin filtrul Biz, prima revistă de business a României, într-un proiect powered by Vodafone.

De 24 de ani, revista Biz urmărește și relatează modul în care evoluează economia, societatea și cum inovațiile intră în viața de zi cu zi, transformând lumea în care trăim. Timișoara este în 2023 orașul care se transformă sub privirile noastre cu ajutorul culturii, impulsionat de antreprenori și businessuri cu viziune.

Timișoara este orașul unde s-a tipărit, în anul 1771, primul ziar în limba germană din Europa Centrală și de Sud-Est – Temeswarer Nachrichten. Este locul în care a existat prima bibliotecă publică și prima proiecție de film. Între 1880 și 1914, Timișoara era cel mai important oraș industrial, comercial, financiar și cultural din regiune, admirat pentru excelența artistică în muzică, literatură, pictură, sculptură și arhitectură, cât și pentru inovațiile sale tehnice și științifice.

Timișoara 2023, acum Capitala Europeană a Culturii, se deschide în #BizTimișoara, între 28 august și 3 septembrie! Timp de o săptămână, echipa Biz se va muta într-un birou complet transparent în centrul orașului, loc de unde va pregăti numărul special #BizTimișoara. O radiografie culturală și de business a orașului de pe Bega va putea fi urmărită atât pe social media, cât și pe www.revistabiz.ro, dar și în luna octombrie în revista Biz.

„Biz este recunscut pentru abordările inovatoare și proiectele editoriale realizate în premieră nu doar pentru România. Am scris despre inovații și inovatori, despre oamenii care au modelat lumea afacerilor și industrii întregi. Prin aparițiile spectaculoase – de la prima copertă NFT la prima copertă AI Art sau la cel mai complex proiect editorial international – Biz World, Biz și-a legat numele de informația valoaroasă. În această toamnă, alături de Vodafone, compania care oferă glas comunităților locale, ne-am propus să evidențiem și să intervievăm oamenii și proiectele prin care Timișoara va da viață sloganului «Luminează orașul prin tine!»”, declară Marta Ușurelu, owner Biz.

Prima redacție complet transparentă a unei reviste de business din România este locul unde oricine va putea urmări, din 28 august, cum se pregătește și scrie numărul special Biz. Interviuri, discuții cu oamenii care decid soarta orașului, antreprenori curajoși și lideri vizionari, totul într-un proiect editorial unic pentru piața media.

#BizTimișoara este un proiect powered by Vodafone, realizat cu susținerea Asociației Timișoara 2023. – Capitală Europeană a Culturii. Numărul special va fi disponibil pe piață din 15 octombrie.

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top companii in IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: Biz Agency

