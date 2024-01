Globurile de Aur 2024: „bomba atomică” a învins-o pe Barbie. Lista completă

Drama istorică "Oppenheimer" a dominat cea de-a 81-a ediţie a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată duminică seară la Beverly Hills, în timp ce comedia cu accente gotice "Poor Things" a reuşit să se impună în faţa peliculei "Barbie", care a dominat box office-ul nord-american în cursul verii trecute, scrie Agerpres.

Filmul "Oppenheimer", despre construcţia primei bombe atomice, a obţinut cinci premii, confirmându-şi statutul de favorit, printre care şi premiul pentru cel mai bun film, dar şi cel pentru rol principal masculin, câştigat de Cillian Murphy şi respectiv rol secundar masculin, câştigat de Robert Downey Jr.

Christopher Nolan a câştigat primul său Glob de Aur la categoria regie pentru acelaşi film, ce a fost distribuit de Universal Pictures.

"Barbie" a obţinut doar două premii - pentru melodia lui Billie Eilish "What Was I Made For" şi la o categorie nouă, de performanţă cinematografică şi în box office ce a fost creată special pentru filmele cu mare succes la public.

Globurile de Aur 2024: Lista premiilor

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "Oppenheimer"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Poor Things"

Cel mai bun regizor: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Cillian Murphy, ("Oppenheimer")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Paul Giamatti, ("The Holdovers")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone, ("Killers of the Flower Moon")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Emma Stone, ("Poor Things")

Cel mai bun actor în rol secundar: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, ("The Holdovers")

Cel mai bun scenariu: Justine Triet şi Arthur Harari ("Anatomy of a Fall")

Coloană sonoră: "Oppenheimer"

Cel mai bun cântec original: "What Was I Made For?" ("Barbie")

Cel mai bun film străin: "Anatomy of a Fall" (Franţa)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron"

Performanţă în domeniul Cinematografiei şi în box office: "Barbie"

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: "Succession"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Bear"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kieran Culkin ("Succession")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Sarah Snook ("Succession")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Ayo Edebiri ("The Bear")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Beef"

Cel mai bun actor în rol secundar: Matthew Macfadyen, ("Succession")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Elizabeth Debicki, ("The Crown")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Steven Yeun, ("Beef")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Ali Wong, ("Beef")

Sursa foto: Twitter/ DougieDoIt

