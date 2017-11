Interesul pentru Bitcoin a explodat in Romania in luna mai, atunci cand moneda virtuala si-a dublat cotatia, de la 1.320 dolari, la aproximativ 2.736 dolari. Ca urmare, numarul cautarilor termenului “Bitcoin” a ajuns in acea luna sa depaseasca pentru prima data cautarile pentru “credite”, potrivit datelor Google Trends. Tot in acea luna Bitcoin a reusit sa depaseasca in mod clar si cautarile termenului “actiuni”, care in continuare trezesc un interes mult mai mic utilizatorilor comparativ cu moneda virtuala.

Pe plan international, cautarile in Google ale expresiei “Buy Bitcoin” (“Cumpara Bitcoin”) au depasit recent cautarile pentru “Buy Gold” (“Cumpara Aur”). Interesul pentru aur a scazut in ultima perioada, dupa ce temerile privind iesirea Marii Britanii din UE si protestele din Catalunia nu au reusit sa faca suficient de multi investitori sa caute un refugiu financiar.

