Vacanță în rate 2023: Cum poți să plătești eșalonat pentru concediu

Vacanțele în rate sunt o soluție pentru românii care nu au reușit să economisească din timp bani, dar nu doresc să își petreacă concediul doar împreună cu inflația. Printre cele mai facile soluții pentru a cumpăra o vacanță în rate este să recurgi la un card de credit, la un credit de nevoi personale sau la opțiunile BNPL (Buy Now Pay Later).

Cumpărăturile în rate s-au popularizat în ultimii ani, în primul rând prin prisma scumpirii prețurilor, dar și a varietății de produse financiare care oferă, în unele cazuri, oferte mai bune decât atunci când cumperi ceva cu banii jos.

În cazul vacanțelor, cardul de credit (cardul de cumpărături) are un rol dublu: poți face rost de banii de care ai nevoie, dar ai și câteva avantaje pe care nu le ai cu un card de debit. Spre exemplu, multe unități de cazare cer un card de credit la recepție înainte să te cazezi, iar unele firme de închiriat mașini îți cer să plătești garanția prin acest mod. Un lucru important de menționat este că, pentru orice card de credit, dacă îl folosești corect poți să nu plătești nimic către bancă.

Un alt mod de plată eșalonată a vacanței este sistemul de plată BNPL (Buy Now Pay Later), un tip de finanțare pe termen scurt care permite consumatorilor să facă achiziții și să le plătească „pe caiet” de obicei fără dobândă.

Creditul de nevoi personale este, de asemenea, utilizat de românii care vor să plece în vacanțe, dar nu au reușit să economisească bani. Față de cardul de credit, aici trebuie să plătești lunar o dobândă. Avantajul acestui tip de împrumut este că poți să eșalonezi plata pe parcursul mai multor luni.

Pentru acest articol am luat ca exemplu mai multe produse financiare precum cardurile de credit, ofertele de BNPL, dar și creditele de nevoi personale. Acestea sunt produse financiare diferite, așa că nu se pot compara (fiecare tip de plată are avantaje și dezavantaje ce diferă mult de profilul clientului).

Vacanță în rate 2023: Creditul de nevoi personale

Pentru a face o comparație între ofertele băncilor pentru un credit de nevoi personale am luat ca exemplu o sumă de 2.000 de euro (9.900 lei) întins pe o perioadă de 12 luni, cu care o familie (2 adulți și un copil) pot să acopere un sejur în Grecia, de exemplu.

Banca DAE*(%) Dobânda (%) Rata lunară(lei) Total plată(lei) BCR 9,1 8,7 865 10.378 Intesa SanPaolo 12 11,4 877 10.525 Exim Banca Românescă 12,2 10,5 878 10.532 Revolut 10,4 9,99 879 10.555 Patria Bank 12,3 9,2 875 10.536 OTP Bank 12,6 11,9 880 10.555 Alpha Bank Romania 12,7 10,9 880 10.557 First Bank 14,2 13,4 886 10.633 Banca Transilvania 14,5 9,75 869 10.631 ING Bank 15,1 14,1 890 10.677 BRD 19,5 11,6 893 10.867 CEC Bank 16,4 11 895 10.740

Sursă date: Finzoom.ro, Revolut

*Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este un concept impus atât de către Uniunea Europeană, cât și de către Statele Unite ale Americii, cu ajutorul căruia se exprimă, sub formă de procent, costul total al unui instrument financiar. Astfel, DAE este un indicator care ține seama de toate celelalte comisioane aferente aplicate de bănci și oferă clientului posibilitatea de a compara eficient ofertele bancare.

Vacanță în rate 2023: BNPL - 4 rate fără dobândă prin tbi bank

Un alt mod prin care îții poți achita vacanța în rate este sistemul de plată BNPL (buy now pay later). tbi bank a lansat funcția de finanțare BNPL (Buy Now, Pay Later) care le permite românilor să își plătească vacanțele achiziționate prin agenția de turism Christian Tour. Vacanțele vor putea fi plătite în patru rate fără dobândă sau până la maximum 60 de rate cu dobândă variabilă.

Această colaborare presupune finanțarea pachetelor turistice oferite în toate cele 39 de locații Christian Tour. Finanțarea poate fi obținută 100% online și de la distanță, iar ratele se plătesc lunar.

Comision analiză dosar: 40 lei;

Dobândă anuală efectivă: 20.8% (plătită dacă alegi să achiți suma în mai mult de 4 rate).

Conform tbi bank, costurile creditului sunt personalizate în funcție de profilul și istoricul de creditare.

Vacanță în rate 2023: Cardul de credit

Cardul de credit este un instrument financiar de mare folos atunci când călătorești în străinătate: este folositor când rezervi o cameră de hotel, când vrei să închiriezi o mașină sau când achiziționezi biletele de avion. Modul în care poți utiliza un card de credit fără să plătești dobândă este să achiți integral suma consumată, până la data pe care banca o stabilește pentru rambursarea banilor. Toți banii cheltuiți de pe card trebuie să fie achitați băncii până la scadență. În cazul în care nu faci acest lucru, banca poate să impună niște dobânzi destul de piperate (cuprinse între 24% - 28%).

Exemplu carduri de credit, dobânzi și suma maximă pe care o poți lua de la primele trei bănci din România.

Cardul de credit Star Forte - Banca Transilvania:

Câți bani poți obține: până la de 5 ori venitul tău, maxim 25.000 lei;

până la de 5 ori venitul tău, maxim 25.000 lei; Dobândă: 24% pe an;

Cardul de credit de la BCR: BCR Standard:

Câți bani poți obține: 1.000 lei - 20.000 lei;

1.000 lei - 20.000 lei; Dobândă: 28% pe/ an.

Cardul de credit de la BRD: Card de credit standard BRD:

Câți bani poți obține: între 5.000 și 60.000 de lei;

între 5.000 și 60.000 de lei; Dobândă: 26% pe an.

