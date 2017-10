Instagram este una dintre cele mai populare si folosite retele de socializare in prezent, care te poate ajuta sa iti dezvolti o audienta cat mai mare in mediul online.

Publicarea de imagini, anunturi si videoclipuri relevante pentru publicul tau este doar o parte din formula de succes pentru cresterea notorietatii, urmata de folosirea etichetelor si a descrierilor potrivite.

Iata alte modalitati prin care iti poti creste brandul pe Instagram, potrivit entrepreneur.com.

1. Alegeti numele potrivit

Asigura-te ca numele brandului tau se potriveste cat mai bine cu celelalte nume ale tale din mediul online, cum ar fi numele tau sau al companiei. Acest lucru iti va creste sansele de a fi cat mai vizibil, eliminand astfel confuzia pentru publicul tau. O marca sau un logo sunt, de asemenea, esentiale pentru recunoastere in mediul online.

2. Creeaza contint vizual exceptional

In mijlocul a mii de fotografii si videoclipuri postate in fiecare secunda pe Instagram, este important sa creezi fotografii profesionale si videoclipuri scurte care sa se diferentieze pentru publicul tau. In functie de nisa pe care o targetezi, in general oamenii vor sa vada ce se intampla in lumea ta, ce produse sau servicii oferi, cum sa faci un anumit lucru, cele mai frumoase locuri de vizitat si altele.

3. Urmeaza instructiunile

Evita ca brandul sa iti fie blocat sau banat din cauza ca nu respecti regulile Instagram. Deoarece reteaua de socializare este supusa spamului, Instagram are reguli si politici stricte ce trebuie urmate pentru a-ti pastra reputatia brandului intacta in mediul online, cum ar fi sa nu iti cumperi followersi sau sa faci prea multe postari promotionale.

4. Investeste in publicitate

Cum totul in social media se rezuma la conversatie, in prezent poti vinde audientei tale prin postari sponsorizate, dar care arata asemanator cu cele obisnuite. Multe branduri primesc mai multi followersi datorita acestor add-uri, care pot fi imagini sau la fel de bine, clipuri video.

Sursa foto: Ink Drop/Shutterstock