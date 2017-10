In contextul unui 2017 agitat, cu multa instabilitate atat pe plan local, cat si international, activele fondurilor de investitii si-au continuat cresterea observata in ultimii ani. Fata de decembrie 2016, activele fondurilor de investitii au crescut cu 7%, ajungand la peste 26 de miliarde lei. Suma este totusi mica, daca ne raportam la stocurile depozitelor bancare, a declarat Dragos Manolescu, director general adjunct la OTP Asset Management, la emisiunea Profesionistii in Investitii.

"Conform ultimelor raportari ale BNR, stocul depozitelor gospodariilor este de peste 170 miliarde lei, din care peste 64 miliarde sunt in depozite overnight i in conturi de economii, adica au dobanzi aproape de 0. In aceste conditii, conform calculelor OTP, de fapt, din suma totala de 26 de miliarde lei - active in administrare ale fondurilor mutuale, investitorii de retail ar detine intre 18 si 19 miliarde, deci un grad de penetrare de 11% in depozitele bancare. Acest grad de penetrare...