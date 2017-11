In general, pretul unei actiuni care ofera un dividend scade dupa incheierea perioadei in care detinatorii acesteia ar fi avut dreptul sa incaseze distributiile. Asa-zisa “corectie” are loc in ziua ex-dividend (ziua in care cine cumpara respectiva actiune nu mai primeste dividende) si de obicei este egala cu valoarea dividendului.

Pe Bursa de Valori Bucuresti majoritatea actiunilor purtatoare de dividend au scazut anul acesta cu mai putin decat valoarea distributiei, corectia din piata (in ziua ex-dividend) fiind in general cuprinsa intre 60% si 80% din valoarea dividendului.

Cele mai fericite situatii s-au inregistrat la Aerostar si SIF Moldova, actiuni care in ziua ex-dividend au scazut cu doar 11%, respectiv 13% din valoarea dividendului. In schimb, Romgaz, saptamana aceasta, actiunea a scazut cu doar 1,35 lei, in conditiile unui dividend brut de 1,94 lei.







Compania *Valoare dividend brut (lei/actiune) Corectie in ziua ex-dividend (lei) Corectie ca procent din dividend

Romgaz 3,82 1,94 3,7 1,35 97% 69% Transgaz 46,33 14,52 58 12 125% 82% Nuclearelectrica 0,33 0,3648 0,24 0,17 72% 46% Fondul Proprietatea 0,05 0,05 0,043 0,048 86% 96% SIF Moldova 0,044 0,006 13%

*Unele companii au facut doua distributii de dividende in acest an.



