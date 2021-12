Bittnet continuă campania de achiziții și cumpără firma GRX

Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță semnarea unei noi tranzacții în sectorul securității cibernetice prin achiziționarea unei participații majoritare, de 74% în cadrul Global Resolution Experts (GRX), companie specializată în furnizarea de consultanță în domeniul securității informaționale.

Această tranzacție marchează o nouă etapă majoră de dezvoltare a grupului nostru, deoarece odată cu această tranzacție se naște o nouă divizie în cadrul Bittnet Group, cea de securitate cibernetică. Expertiza din cadrul Dendrio, alături de investițiile în ISEC din luna august a acestui an și cea de acum în GRX formează cea mai extinsă echipă de servicii profesionale în sectorul securității cibernetice, cu peste 30 de specialiști care dețin peste 100 de certificări în acest domeniu. În 2021, cele trei entități – Dendrio, ISEC și GRX au împreună venituri de peste 20 milioane de lei provenite din hardware, software și servicii profesionale în securitate informațională. Având în vedere și investiția noastră în Computer Learning Center, lider de piață în domeniul furnizării de servicii de instruire în securitate cibernetică, estimăm că din punctul de vedere al afacerii și portofoliului de servicii, Bittnet Group este lider de piață în România în sectorul securității cibernetice. Prin urmare, în 2022, avem în plan lansarea unui nou brand dedicat acestui sector și cu care ne propunem să fim prezenți în Europa în următorii cinci ani,” a declarat Mihai Logofătu (foto), CEO Bittnet Group.

GRX a fost fondată în anul 2015 de antreprenorii români, Cristian Săndescu și Mihnea Călin, cu misiunea de a oferi servicii profesionale și personalizate în domeniul securității cibernetice către clienți mari din România și Uniunea Europeană. În acest timp, compania a ajuns la un număr de 20 de experți recunoscuți internațional în piața de securitate, oferind servicii de audit și consultanță atât către industriile tradiționale de banking, insurance, sector public, dar și către startup-uri, datorită expertizei în tehnologiile de ultimă generație și a practicilor DevSecOps. Ca urmare a semnării tranzacției, Bittnet Group va deține 74% din GRX, în timp ce restul acțiunilor vor fi deținute de către fondatorii companiei.

„Investiția făcută de către grupul Bittnet în GRX consolidează eforturile noastre din ultimii ani și ne permite inceperea unei etape de expansiune accelerată în următorii ani la nivel European, făcând posibilă scalarea competențelor noastre către un număr din ce în ce mai mare de potențiali clienți, precum și atragerea resurselor umane și de capital necesare susținerii acestei creșteri”, a declarat Cristian Săndescu, cofondator GRX.

În 2022, Bittnet Group va lansa o entitate nouă formată din companiile ISEC și GRX pentru domeniul securității cibernetice și va continua să investească în dezvoltarea portofoliului de servicii și expertiza acestei noi companii. Totodată, grupul își propune ca în cel de-al doilea semestru al anului să listeze noua entitate pe piața AeRO a Bursei de Valori București. În acest sens, în primele trei luni din 2022, Bittnet Group va forma un Comitet Consultativ al noului brand, care va avea misiunea să sprijine conducerea în atingerea obiectivelor de business pentru perioada 2022-2026.

Noua entitate va furniza servicii în care deține expertiză tehnică, precum audit de conformitate IT pentru diverse standarde, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Banca Națională a României sau Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, servicii de teste de penetrare pentru aplicații web și infrastructură IT pentru clienți din România și Uniunea Europeană și servicii de proiectare, implementare și mentenanță pentru sisteme de management IT și securitate informațională. Totodată, compania, datorită specializărilor din cadrul echipelor va oferi servicii de proiectare a controalelor și a sistemelor de securitate IT ce urmează a fi implementate, servicii de proiectare arhitectură soluții tehnice de infrastructură IT privind integrarea sistemelor informatice financiare în Cloud Public și servicii de proiectare arhitectură soluții tehnice de infrastructură IT pentru implementarea sistemelor informatice în sectorul IT, dar fără participarea la implementarea respectivelor soluții către beneficiarii finali.

Achiziția GRX și planurile de dezvoltare a noului brand din cadrul Bittnet Group au la bază potențialul semnificativ de creștere al sectorului securității cibernetice. Conform diverselor analize publicate, atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt în prezent printre cele mai mari amenințări la nivel global. În Europa, în ultimii ani, aceste atacuri au devenit tot mai dese și mai complexe și vor continua să crească în viitor. Sectoare critice, precum transporturile, energia, sănătatea și finanțele își desfășoară activitatea din ce în ce mai mult pe baza tehnologiilor digitale și vor avea nevoie de soluții de securitate cibernetică care să le protejeze când se vor lovi de astfel de situații. De asemenea, la nivelul UE vor fi realizate investiții de 1,6 miliarde de euro prin programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 în proiecte de securitate cibernetică pentru administrații publice, companii și persoane fizice. Având în vedere toți acești factori, Bittnet Group se așteaptă ca solicitările în acest domeniu să crească într-un ritm alert în următorii ani.

Sursa foto: Bittnet

