BRD Asset Management a lansat primele fonduri de investiții cu Orizont de Timp Prestabilit (Target Date Fund – TDF) din România. Elementul care definește fondurile BRD Orizont 2035 și BRD Orizont 2045 este faptul că acestea se bazează pe ideea ”set it and forget it” (”setează și uită”). Ele își modifică portofoliul de investiții exact cum ar trebui să se modifice portofoliul unui investitor pe măsură ce se apropie de vârsta pensionării, adică investiții mai riscante la început și investiții cu risc aproape zero la finalul perioadei.

Principala problemă a românilor care investesc este că aceștia pleacă la drum cu un plan pe termen mediu-lung, dar apoi renunță la el atunci când în piețele financiare apar scăderi.

Administratorii BRD AM spun că vor să rezolve această problemă cu o soluție simplă: fonduri de investiții în care, teoretic, investitorii ar trebui să uite de bani timp de mai multe zeci de ani. Teoretic - deoarece investitorii își pot retrage oricând banii din cele două noi fonduri BRD, însă acestea se adresează cu precădere celor care vor să își mențină un plan de investiție pe termen lung, de 13, respectiv 23 de ani.

Un sondaj realizat la nivelul investitorilor din SUA a arătat că, pe termen lung, cei mai performanți investitori au fost cei care au uitat de banii investiți, sau care au decedat. Explicația este simplă: emoția a ieșit din ecuație. Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management

”Un sondaj realizat la nivelul investitorilor din SUA a arătat că, pe termen lung, cei mai performanți investitori au fost cei care au uitat de banii investiți, sau care au decedat. Explicația este simplă: emoția a ieșit din ecuație și astfel aceștia și-au menținut plasamentele chiar și în perioadele de criză. Fondurile BRD Orizont reprezintă o metodă de a economisi de tipul ‘setează și uită’”, spune Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management.

BRD Orizont 2035 se adresează românilor care au un obiectiv investițional de 10-15 ani, de exemplu educația copiilor sau pensia, în vreme ce BRD Orizont 2045 este pentru cei cu un obiectiv investițional pe 20-25 de ani.

”Am ales anul 2035 și pentru că este un an în preajma perioadei în care mulți ‘decreței’ ies la pensie și așadar se gândesc de acum la acel moment. Ambele fonduri investesc acum, la început, preponderent în acțiuni, iar apoi, în apropierea anului țintă, aceste plasamente sunt reduse până la zero, banii mergând în schimb către investiții mai sigure, precum cele monetare”, explică șeful BRD Asset Management.

Statisticile privind randamentele investițiilor în SUA, o piață financiară cu o istorie de peste 100 de ani, arată că pe termen lung (investiții de 10 ani), randamentele reale medii generate de plasamentele în acțiuni sunt de 7,9% anual în acțiuni, 0,35% anual în piața monetară și 2,14% anual în obligațiuni.

Bursele înregistrează însă fluctuații foarte puternice de la an la an, așa cum s-a întâmplat și în 2020-2021 în perioada pandemiei. Astfel, un investitor pe termen lung care în 2020 ar fi trebuit să își retragă banii de pe bursă pentru că se pensiona, cel mai probabil ar fi înregistrat un minus foarte mare în portofoliu, din simplul motiv că anul 2020 a adus o scădere majoră pe burse la startul pandemiei COVID-19. Pentru a evita asemenea situații, el ar fi trebuit să își reducă an de an investițiile pe bursă, pe măsură ce se apropia de vârsta pensionării. Acest timp de administrare activă este însă rar întâlnită în rândul investitorilor obișnuiți, iar cele două fonduri noi lansate ale BRD vin să acopere exact această nișă.

De exemplu, fondul BRD Orizont 2035 investește în prezent 70% din bani în acțiuni și 30% în obligațiuni și instrumente ale pieței monetare. Procentele se inversează de la an la an, iar în 2035 fondul va avea 0% din bani în acțiuni și 100% în instrumente cu venit fix, devenind în mod practic un fond monetar cu risc foarte scăzut.

”Sunt fonduri care merg pe autopilot – nu mai contează când investește o persoană pentru că fondurile se rebalansează în fiecare an. Desigur, și un client obișnuit poate face o rebalansare de portofoliu an de an, ieșind din fondurile riscante și intrând în fonduri cu risc redus pe măsura trecerii timpului. Problema este însă una ce ține de psihologie: este dificil să convingi un investitor să își reducă investițiile riscante când se apropie de pensie, dacă el vede că în acel an bursa crește. Mutarea corectă este însă rebalansarea în funcție de vârstă sau de momentul investiției”, menționează Mihai Purcărea.

Fondurile BRD Orizont au comisioane anuale de 1,5% pe an aplicat la valoarea activului net. Clienții nu plătesc niciun comision atunci când plasează bani sau când își lichidează investiția.

BRD Oportunități și BRD Euro Simplu – două fonduri nișate pe investiții discreționare sau pe termen foarte scurt în euro

BRD AM a lansat și fondul BRD Oportunități, un vehicul care poate investi fără constrângeri în orice activ și în orice proporție. Oficial, fondul investește în ”cele mai interesante oportunități” din piețele de acțiuni și obligațiuni.

”Oportunitate nu înseamnă însă investiție ‘la modă’. Investițiile ‘la modă’ sunt scumpe, iar ce e scump nu este o oportunitate. Chiar evităm investițiile aflate în trend și mai degrabă căutăm acțiunile care poate nu sunt foarte iubite, dar care, potrivit calculelor noastre, sunt subevaluate”, spune Bogdan Tudosie, director de vânzări BRD AM.

”Fondul nu urmărește un indice sau o piață specifică. Este un fond flexibil în care clientul ne oferă mandatul să plasăm banii cum credem mai bine... este un fel de mandat discreționar. Pe termen lung însă, avem o țintă strategică de alocare de 60% acțiuni și 40% instrumente cu venit fix. Dintre acțiuni, am vrea ca aproximativ 40% să fie românești, iar 60% acțiuni străine, expunere preponderent obținută prin ETF-uri”, a mai adăugat Mihai Purcărea.

BRD Euro Simplu este un fond de instrumente cu venit fix, destinat investițiilor pe termen scurt, cu o perioadă minimă recomandată de doar o lună. Acest instrument se adresează clienților care vor să plaseze disponibilitățile în euro pe termen scurt și care vor performanțe financiare stabile și lichiditate ridicată pentru investițiile lor.

Sursa foto: BRD AM

