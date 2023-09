Made in Romania: Cele 15 companii antreprenoriale care atrag atenția bursei

Programul Made in Romania poate fi comparat cu o anticameră care pregăteşte companiile pentru drumul care le aşteaptă, a declarat, Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti, la Gala de Premiere Made in Romania.

Cele 15 companii antreprenoriale de succes, finaliste ale ediţiei a VI-a a Programului Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucureşti, au fost anunţate public şi premiate marţi în cadrul Galei Made in Romania.

Finalistele sunt Adrem Engineering, Amber Studio, Apidava, Ascendia, Bookster, Chic Bijoux, Croco, Exonia Holding, Farmacia Tei, Fiterman Pharma, Grup Serban Holding, Kinderpedia, Mobexpert, Casa Noastra (QFort) şi Ultragreens.

"Am văzut de-a lungul timpului peste 1.200 de companii care s-au înscris şi au trecut prin acest proiect, companii mici, companii mari, care au intrat în contact cu piaţa de capital prin cele şase ediţii ale proiectului. O parte dintre acestea au venit către piaţă fie cu emisiuni de obligaţiuni, fie cu emisiuni de acţiuni. Altele au intrat în contact cu parteneri şi cu idei care să le ajute să se dezvolte. Una peste alta, vedem un proiect care îşi atinge scopul, acela de a ajuta companiile româneşti să se dezvolte. Putem compara Made in România cu o anticameră care pregăteşte companiile pentru drumul care le aşteaptă, într-un context complicat. Dacă ne uităm la ultimii 15 ani, putem spune că am văzut cam tot ce se putea vedea. Am văzut o criză financiară în 2008-2009, am văzut după aceea o criză a datoriilor suverane care a lovit inclusiv o parte din ţările din Uniunea Europeană, am văzut criza lanţurilor globale de aprovizionare către anul 2000, am văzut criza medicală generată de COVID. Acum vedem un conflict la graniţa României. Cred că putem spune fără să greşim că acum suntem foarte conştienţi de impredictibilitatea mediului în care ne mişcăm", a spus Radu Hanga.

El a declarat că dacă ne uităm la poza mare vedem de câţiva ani o nouă tendinţă care înseamnă o încetinire, dacă nu chiar un recul al procesului de globalizare.

"Vedem o tendinţă de regionalizare. Învăţăm termeni noi, nu, de risking, atunci când vorbim de sud-estul Asiei, friendshoring, nearshoring, termeni pe care acum 5-6 ani nu-i aveam în dicţionarul nostru. Dincolo de aceşti termeni care sună sofisticat, la nivel global vedem statele uitându-se în mod diferit la propria securitate. Şi aici ne referim nu doar la securitate militară, ci şi la securitatea economică. Şi aici este zona care ne interesează pe noi, ca şi Bursa de Valori Bucureşti. Vedem un interes crescut pentru companiile locale. Vedem o realizare a faptului că la sfârşitul zilei toţi depindem de oamenii şi de afacerile care sunt lângă noi. Vedem faptul că într-un context de criză s-ar putea să depindem mult mai mult unii de alţii decât am fost obişnuiţi. Sigur, asta se pliază foarte bine pe ceea ce facem noi. Aş spune că se pliază foarte bine pe ceea ce fac toate companiile locale care încearcă să dezvolte", a afirmat Radu Hanga.

De asemenea, Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat că Programul Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucureşti este un etalon de pregătire antreprenorială şi de identificare a companiilor performante în domeniu guvernanţei corporative.

La rândul său, Adrian Tănase, director general, Bursa de Valori Bucureşti, a spus că programul Made in Romania este "aproape obligatoriu pentru Bursa de Valori Bucureşti".

El a declarat că la ediţia din acest an a programului au fost înrolate 386 de companii, reprezentând o creştere de 130% faţă de prima ediţie.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: