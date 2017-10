"I-am cerut premierului ca in perioada urmatoare sa adopte o ordonanta prin care sa se prelungeasca termenul in care bugetul de stat sa poata sa finanteze chetuielile necesare pentru tratamentele supravietuitorilor de la Colectiv, pentru ca ordonanta in vigoare s-a referit la 2016 si 2017. Mai este nevoie de tratamente, mai au nevoie de sume in continuare si vor adopta o ordonanta ca si in 2018 sa poata sa fie finantate aceste cheltuieli", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, scrie Agerpres.

Referindu-se la tragedia din clubul "Colectiv", Dragnea a spus: "Ce as vrea sa remarc, cu mahnire, ca si acum, dupa doi ani de zile, mai sunt unii care se folosesc de moartea acelor copii".

Dragnea, acuzat de minciuna

Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a reactionat imediat si l-a acuzat pe Dragnea de minciuna. Acesta a explicat ca tratamentul pentru ranitii in tragedia de la Colectiv a fost asigurat, si pentru 2018, de Guvernul CIolos.

"Tratamentul in strainatate al celor de la Colectiv este acoperit prin OUG nr. 74/2016 aprobata de guvernul Ciolos. Ce an este precizat aici? Iaca... tot 2018”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Si fostul premier Dacian Ciolos a transmis ca este in vigoare o ordonanta privind plata tratamentului pentru ranitii de la Colectiv pana in 2018 inclusiv.

"Cu ocazia petrecerii sale aniversare, seful Partidului s-a gandit, cu multa generozitate, sa faca un cadou ranitilor de la Colectiv: cere Guvernului Tudose sa dea o ordonanta pentru plata tratamentului acestora pana in 2018. Doar ca aceasta ordonanta exista deja si prevede exact acest lucru: plata tratamentului ranitilor de la Colectiv pana in 2018 inclusiv. Nu-i nimic, in buna traditie a guvernelor PSD din acest an, se va da probabil mai intai o ordonanta de anulare a ordonantei data anul trecut, urmata de alta, cel mai probabil, cu acelasi text. Ca doar trebuie sa arate ca le pasa, nu? Revoltator", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

Fostul prim-ministru face referite la OUG 74/2016 pentru modificarea si completarea OUG 56/2015 privind plata tratamentului in strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs in clubul Colectiv din Bucuresti.

Petrecere PSD chiar in ziua in care s-au implinit doi ani de la Colectiv

Luni seara, au existat zvonuri potrivit carora Liviu Dragnea ar fi organizat o petrecere de ziua lui de nastere, unde si-a invitat colegii de partid. Liviu Dragnea a implinit sambata, 28 octombrie, 55 de ani.

Liderul PSD a declarat ca reuniunea de luni a colegilor sai de partid, la un club din Bucuresti, nu a fost prilejuita de celebrarea zilei sale de nastere si ca parlamentarii PSD se intalnesc periodic pentru socializare.

"N-a fost data in cinstea zilei mele de nastere, ziua mea a fost sambata si asta e, m-am nascut si eu odata pe 28 octombrie. In fiecare luni, cam in fiecare luni, colegii deputati sau colegii senatori se intalnesc, de obicei la Floreasca, pentru socializare. S-au intalnit si astazi. Am inteles ca este si ziua lui Gabi Petrea. Mai mult decat sa spun ca am fost aici, sincer, nu am ce sa spun", a declarat Dragnea.

Presedintele PSD nu a vrut sa comenteze,

Intrebat daca i se pare o zi potrivita ca deputatii PSD sa se intalneasca la o masa, chiar in ziua in care se implinesc doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, Dragnea a refuzat sa comenteze. "Nu vreau sa comentez asta. Imi dati voie sa merg acasa? Daca am dreptul asta... certati-ma si pentru asta!", a spus Dragnea.

Si fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a fost intrebat de jurnalisti daca este de parere ca este o zi oportuna pentru petrecere, avand in vedere ca pe 30 octombrie s-au implinit doi ani de la tragedia din Colectiv. Raspunsul lui a fost: "Pai asta e viata".

