Nu am vrut sa scriu nimic despre Colectiv ieri, nici macar pe Facebook. Uneori este mai bine sa taci. Ieri ar fi trebuit sa fie ziua in care ei, supravietuitorii, sa fie ascultati in primul rand. Lipsa de compasiune aratata de oameni importanti in stat, dar si de romanii obisnuiti, m-a determinat insa sa scriu urmatoarele randuri.

In primavara anului 1991, cand eram in clasa a V-a, am suferit un accident grav: am cazut in gol vreo 15 metri, de pe faleza din Vama Veche. Norocul a fost ca am aterizat pe un petic de nisip de vreo 6 metri patrati, inconjurat de stanci ascutite. M-am ridicat de acolo si am vazut ca mana dreapta imi atarna intr-o pozitie nefireasca. Am incercat sa o misc si o durere pe care sper sa n-o mai simt niciodata m-a cuprins. Am mers cu greu pana la casa in care stateam cu ai mei, iar taica-miu, cand...