"La mine, de exemplu, ambasadorul Olandei nu a indraznit sa o propuna pe doamna Kovesi, dar incerca sa imi explice, sa ma lamureasca, cum trebuie sa procedam noi, ce sa facem in Justitie, ce e bine si ce nu e bine. La scurta vreme dupa aceasta conversatie, in care l-am pus la punct, i-am relatat modul inacceptabil de comportament ca ambasador omologului meu olandez si i-am spus ca incalca orice norma diplomatica si ca nu este normal. Consecinta a fost ca peste doua luni ambasadorul a fost rechemat in Olanda. Exista modalitati de a-i pune la punct pe cei care nu respecta in primul rand faptul ca Romania este o tara suverana. Sunt insa lucruri care, din pacate, in Romania s-au intamplat pentru ca autoritatile romane le-au permis acestor persoane sa interfereze in problemele la care facea referire Titus Corlatean", a spus Calin Popescu Tariceanu, potrivit Agerpres.

Fostul ministru al Justitiei, Titus Corlatean, a declarat miercuri ca in timpul mandatului sau au existat presiuni din partea ambasadorilor Olandei si SUA pentru numirea intr-o "functie de varf" in sistemul judiciar.

"Am confirmat faptul ca au existat la acel moment demersuri, in sensul de presiuni, pentru ca cel care va vorbeste — eram ministrul Justitiei la acel moment — sa faca o anumita nominalizare la o functie de conducere in cadrul Ministerului Public si am beneficiat de vizita a doi sau trei ambasadori la sediul Ministerului Justitiei. Evident ca i-am primit, am stat de vorba. Cel putin in doua cazuri (...) nu am apreciat insistenta si modalitatea in care s-a facut acel lobby. Pot intelege dorinta partenerilor ca sistemul judiciar din Romania sa functioneze, dar acesta trebuie sa functioneze de o maniera profesionista si independenta, in primul rand pentru interesul nostru, al romanilor si al Romaniei, nu neaparat la presiunile unor ambasadori straini. Nu am apreciat modul insistent al ambasadorului Olandei de la acel moment, cu care am avut mai multe discutii. Nu am apreciat insistenta ambasadorului american, domnul Gittenstein, de la acel moment, pentru a face o nominalizare despre care se stie. Era vorba de nominalizarea doamnei Kovesi in functia de varf si am discutat profesional in primul rand, pentru ca nu faceam politica cu domnia sa", a afirmat Corlatean.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova