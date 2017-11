Trecerea la impozitarea cifrei de afaceri in loc de cea a profiturilor, la firmele cu venituri sub un milion de euro, pune sub semnul intrebarii viitorul tichetelor de masa, considerate cheltuieli sociale ale angajatorului, acum deductibile fiscal, scrie Digi24.ro .

Astfel, numarul persoanelor care vor beneficia dupa data de 1 ianuarie 2018 de tichete de masa ar putea scadea substantial in urma modificarii sistemului de impozitare a firmelor cu cifra de afaceri sub un milion de euro.

In prezent marea parte a acestor firme, respectiv cele cu cifra de afaceri cuprinsa intre 500.000 de euro si un milion de euro, precum si o parte a celor care au cifra de afaceri sub 500.000 de euro , platesc impozit statului raportat la profitul lor. Impozitul este la randul lui calculat prin scaderea din profitul brut a cheltuielilor deductibile in randul carora acum se gasesc cheltuielile asa-zis sociale. Statul le recunoaste in proportie de 5% din fondul de salarii.

Sunt incluse aici:

ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;

cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;

alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern.

