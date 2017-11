Motiunea de cenzura pe care PNL intentioneaza sa o depuna in Parlament reprezinta un ''semnal puternic'' pentru a opri guvernarea PSD - ALDE, ''obiectivul maximal'' al acestui demers fiind demiterea Guvernului, a declarat, sambata, la Iasi, vicepresedintele liberal Cristian Busoi.

"Motiunea de cenzura de saptamana viitoare pe care PNL intentioneaza sa o depuna in Parlament este felul in care putem sa incercam sa oprim guvernarea PSD - ALDE de a distruge, de a face rau mediului de afaceri si economiei romanesti. Toate aceste inovatii, toate aceste impredictibilitati, toate aceste masuri care se anunta si apoi se abandoneaza, gen split TVA, impozitul pe cifra de afaceri, toate aceste masuri care s-au adoptat in ultima saptamana pun presiuni pe mediul economic si lasa fara bani administratiile locale", a spus Cristian Busoi, potrivit Agerpres.

In opinia sa, astfel se distruge increderea investitorilor in mediul economic din Romania, se puna presiune pe cursul valutar, pe inflatie, si se promoveaza un model gresit de a face crestere economica prin consum, fara a se concentra pe o crestere economica durabila, care ar trebui sa fie facuta prin investitii publice si private si prin cresterea competitivitatii romanesti, si de a progresa in mod durabil.

"Este un semnal puternic de a-i opri pe pesedisti. Sigur, obiectivul maximal este sa reusim sa demitem acest Guvern prin motiune de cenzura. Pe langa faptul ca au mintit si si-au incalcat toate promisiunile din campania electorala si din programul de guvernare, fac si lucruri iresponsabile, care pun in pericol viitorul Romaniei", a aratat liberalul.

Cristian Busoi s-a aflat la Iasi pentru lansarea volumului "Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania - Analiza, diagnostic si solutii concrete de reforma".